Почему путин молчит о потере Херсона? Аналитики назвали ряд причин

В Кремле стараются оставить образ "вождя" незапятнанным проигрышами

Ноябрь стал прорывным месяцем для контрнаступления ВСУ, когда российское военное командование "приняло сложное решение" ретироваться на левый берег Днепра, оставив Херсон. Освобождение города стало огромной победой для Украины и весьма пошатнуло позиции кремлевского режима. При этом кровавый диктатор владимир путин лично не комментировал бегство армии из Херсона, предпочитая сосредоточиться на других вопросах.

На это обратили внимание обозреватели Associated Press, передает "Телеграф". путин ни разу не фигурировал, как лицо, принявшее решение о фактической сдаче Херсона или дальнейшем отступлении войск. При этом именно ему принадлежало главенство на победоносном шабаше, когда россияне с помпезностью "присоединяли" себе Херсонщину, Запорожье и Донбасс.

Иностранные журналисты предполагают, что информационное молчание путина насчет Херсона продолжает еще сталинские установки: лидер страны может показывать лишь хорошие моменты. Для плохих решений есть другие спикеры. В случае с отступлением армии рф на Херсонщине ими стали глава минобороны сергей шойгу и командующий "СВО" сергей суровикин.

По мнению политолога Татьяны Становой, российский президент пытается держать дистанцию от вопросов войны, когда рф раз за разом проигрывает украинскому сопротивлению. Всю ответственность за проигрыш информационные ресурсы фактически перекладывают на генералов и других лиц, связанных с войной в Украине.

Так, лишь за последнюю неделю путин успел обсудить процедуру банкротства с представителями правительства, поговорил с главой Сибири, разговаривал с мировыми лидерами по телефону, а также провел личную встреч с новым президентом академии наук рф. О Херсоне же — ни слова.

"Система путина построена таким образом, что во всех поражениях будет виноват кто-то другой: враги, предатели, удар ножом в спину, глобальная русофобия — что угодно, — говорит политолог Дмитрий Орешкин. — Так что если он где-то что-то потерял, то, во-первых, это неправда, а во-вторых — это был не он".

При том, что путинская администрация сохраняет фактически режим тишины насчет Херсона, из самого "вождя" продолжают лепить победный образ. Для этого используются регулярные массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Это приводит к тому, что миллионы украинцев остаются без нормального доступа к электричеству, воде и отоплению. Однако наш народ готов немного потерпеть, лишь бы по итогу наступил разгром российской федерации.