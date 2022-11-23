Странный жест или признак болезни? Фото путина обсуждают в сети

В сети снова высмеяли внешний вид путина

Вопрос состояния здоровья президента россии владимира путина интересует общественность уже на протяжении нескольких лет. Особенно пристально за его внешним видом стали следить после полномасштабного вторжения в Украину. И дело не только в том, что у кровавого диктатора стало на порядок больше зложелателей. Многие заметили, что в последнее время с повадками и внешним видом путина стали случаться какие-то странные метаморфозы. После этого некоторые всерьез стали анализировать его внешний вид и делать выводы о состоянии здоровья, а для кого-то это лишний раз стало поводом для подтруниваний.

Одно из последних фото путина также не обошло стороной внимание общественности. В сети заметили, как он снова вцепился в ручку стула и начали раздумывать о том, является ли такое поведение каким-то жестом или же признаком болезни.

Интерес некоторых был вызван не только поведением владимира путина, но и его внешним видом.

Позу путина решил прокомментировать и советник Конгресса США Пол Массаро. На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал фото президента рф и подписал следующим образом:

"Это захват стула, хотя"

Напомним, ранее мы писали о том, что путин насмешил сеть новым указом для Херсонской области.

Также мы сообщали о том, что президента россии владимира путина высмеяли новой карикатурой.