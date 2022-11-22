"Перегероизировали": росСМИ заврались насчет смерти отца путина
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Российская пропаганда не устает пробивать все новые и новые уровни откровенной лжи
Россияне не устают сочинять "героическую историю" своего государства, используя для этого разнообразные фейки. При этом в ход идет не только нынешняя война с Украиной, но и переиначенные ими события Второй мировой. Так, накануне на пропагандистском "Первом канале" вышел сюжет, посвященный боям на Невском пятачке. Среди прочего в материале россияне указали, что отец владимира путина, доживший до 1999 года, якобы погиб в боях под Ленинградом.
На такую несостыковку обратило внимание медиа SOTA, передает "Телеграф". Следует отметить, что бои на упомянутом пятачке длились с 1941 до 1943 год. Выдуманная же пропагандистами дата смерти Владимира Спиридоновича Путина озвучена не была.
В этой выдумке "прекрасно" все. Во-первых, сама по себе измененная история жизни отца российского диктатора с излишней героизацией. Во-вторых, удивительная возможность лидера Кремля вообще появиться на свет, ведь согласно официальным данным он родился в 1952 году. Каким образом его смог зачать отец, будто бы умерший при попытках сдержать немцев у Ленинграда, росСМИ не уточняли.
Впрочем, ради справедливости будет честным подчеркнуть, что корреспондент, делавший сюжет, не начитал этот момент "биографии" Владимира Спиридоновича. Его оставили только в "бегущей строке".
Однако даже так откровенную ложь успели заметить. Разумеется, данный факт уже стал достоянием общественности и дал толчок бурному обсуждению пользователями сети.
Вместо справки. Невским пятачком условно называют плацдарм на восточном берегу Невы, который находился рядом с Невской Дубровкой. Его в разное время Второй мировой пытались удержать советские военные, когда точились битвы за Ленинград. Отец российского диктатора, Владимир Спиридонович Путин, был ранен на этом пятачке в 1941 году в ходе очередных боевых действий. Сам российский президент не единожды бывал на месте битв, где открыт мемориальный комплекс.
"Телеграф" ранее рассказывал, как сам путин не раз завирался по другой теме — причине нападения россии на Украину в феврале 2022 года. Одна из последних версий касалась, к слову, якобы попыток Украины "разорвать историю".