"Перегероизировали": росСМИ заврались насчет смерти отца путина

Российская пропаганда не устает пробивать все новые и новые уровни откровенной лжи

Россияне не устают сочинять "героическую историю" своего государства, используя для этого разнообразные фейки. При этом в ход идет не только нынешняя война с Украиной, но и переиначенные ими события Второй мировой. Так, накануне на пропагандистском "Первом канале" вышел сюжет, посвященный боям на Невском пятачке. Среди прочего в материале россияне указали, что отец владимира путина, доживший до 1999 года, якобы погиб в боях под Ленинградом.

На такую несостыковку обратило внимание медиа SOTA, передает "Телеграф". Следует отметить, что бои на упомянутом пятачке длились с 1941 до 1943 год. Выдуманная же пропагандистами дата смерти Владимира Спиридоновича Путина озвучена не была.

В этой выдумке "прекрасно" все. Во-первых, сама по себе измененная история жизни отца российского диктатора с излишней героизацией. Во-вторых, удивительная возможность лидера Кремля вообще появиться на свет, ведь согласно официальным данным он родился в 1952 году. Каким образом его смог зачать отец, будто бы умерший при попытках сдержать немцев у Ленинграда, росСМИ не уточняли.

Владимир Спиридонович Путин

Впрочем, ради справедливости будет честным подчеркнуть, что корреспондент, делавший сюжет, не начитал этот момент "биографии" Владимира Спиридоновича. Его оставили только в "бегущей строке".

Скрин сюжета "Первого канала"

Однако даже так откровенную ложь успели заметить. Разумеется, данный факт уже стал достоянием общественности и дал толчок бурному обсуждению пользователями сети.

Вместо справки. Невским пятачком условно называют плацдарм на восточном берегу Невы, который находился рядом с Невской Дубровкой. Его в разное время Второй мировой пытались удержать советские военные, когда точились битвы за Ленинград. Отец российского диктатора, Владимир Спиридонович Путин, был ранен на этом пятачке в 1941 году в ходе очередных боевых действий. Сам российский президент не единожды бывал на месте битв, где открыт мемориальный комплекс.

путин возлагает цветы на Невском пятачке

"Телеграф" ранее рассказывал, как сам путин не раз завирался по другой теме — причине нападения россии на Украину в феврале 2022 года. Одна из последних версий касалась, к слову, якобы попыток Украины "разорвать историю".