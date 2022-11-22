"Перегероїзували": росЗМІ забрехалися щодо смерті батька путіна

Російська пропаганда не втомлюється пробивати нові і нові рівні відвертої брехні

Росіяни не втомлюються писати "героїчну історію" своєї держави, використовуючи для цього різноманітні фейки. При цьому використовується не тільки нинішня війна з Україною, а й переінакшені ними події Другої світової. Так, напередодні на пропагандистському Першому каналі вийшов сюжет, присвячений боям на Невському п’ятачку. Серед іншого в матеріалі росіяни вказали, що батько володимира путіна, який дожив до 1999 року, загинув у боях під Ленінградом.

На таку нестикування звернуло увагу медіа SOTA, передає "Телеграф". Слід зазначити, що бої на згаданому п’ятачку тривали з 1941 до 1943 року. Вигадана ж пропагандистами дата смерті Володимира Спіридоновича Путіна не була озвучена.

У цій вигадці "прекрасно" все. По-перше, сама собою змінена історія життя батька російського диктатора із зайвою героїзацією. По-друге, дивовижна можливість лідера Кремля взагалі з’явитися на світ, адже за офіційними даними він народився 1952 року. Яким чином його зміг зачати батько, начебто померлий при спробах стримати німців поблизу Ленінграда, росЗМІ не уточнювали.

Володимир Спіридонович Путін

Втім, заради справедливості буде чесним наголосити, що кореспондент, який робив сюжет, не начитав цей момент "біографії" Володимира Спіридоновича. Його залишили тільки в рухомому рядку.

Скрін сюжету "Першого каналу"

Однак навіть таку відверту брехню встигли помітити. Зрозуміло, цей факт вже став надбанням громадськості та дав поштовх бурхливому обговоренню користувачами мережі.

Замість довідки. Невським п’ятачком умовно називають плацдарм на східному березі Неви, що поруч із Невською Дубровкою. Його в різний час Другої світової намагалися утримати радянські військові, коли точилися битви за Ленінград. Батька російського диктатора, Володимира Спіридоновича Путіна, було поранено на цьому п’ятачку в 1941 році в ході чергових бойових дій. Сам російський президент неодноразово бував на місці битв, де відкрито меморіальний комплекс.

путін покладає квіти на Невському п’ятачку

"Телеграф" раніше розповідав, як сам путін не раз завірявся на іншу тему — причину нападу росії на Україну в лютому 2022 року. Одна з останніх версій стосувалася, до речі, нібито спроб України "розірвати історію".