"Розп’ятий хлопчик у трусиках" застарів: росіяни видали новий божевільний фейк про ЗСУ (відео)

Кремлівські пропагандисти більше схожі на відчайдушних казкарів

Російська пропаганда не втомлюється складати все нові й нові небилиці про українську армію. Так, новим хітом прокремлівських ЗМІ став ролик із нібито службовцем армії рф, який був "очевидцем українських звірств" на Харківському напрямку. Серед іншого він заявив, що в Ізюмі, який довгий час був під окупацією саме російських військ, нібито воїни ЗСУ "вбивали дітей" для подальшого перепродажу внутрішніх органів на чорному ринку.

На кричущий приклад пропагандистського марення звернув увагу Twitter-користувач Necro Mancer, передає "Телеграф". Фантазії чоловіка, який замість російської військової символіки носить на собі значок із гербом Радянського Союзу, можна лише позаздрити.

Свою історію він розповідає так, ніби сам був її свідком або, як мінімум, спілкувався із "виконавцями звірств". За словами "військового" (багато хто вважає чоловіка найнятим актором), українські військовослужбовці нібито забирали у місцевих жителів маленьких дітей — від п’яти до семи років, звозячи їх у певний "пункт". На першому поверсі, за його свідченнями, малюків роздягали, а вже на другому проводили "криваву розправу".

Дітей у своєму оповіданні він порівнює зі "скотиною" та "непотрібним матеріалом", зазначаючи, що їхні внутрішні органи нібито вирізали для подальшої незаконної трансплантації. Наприкінці він із скорботним обличчям зазначає, що давно чув про схожі випадки, але не вірив. Зараз нібито вважає, що подібне прощати не можна.

Переказувати такий фейк навіть не вдається нормальними словами. Найкраще подивитися на "одкровення" росіянина самому, проте будьте обережні: запис може або завдати шкоди психіці, або призвести до неконтрольованого вибуху сміху.

Додамо, що, крім звинувачень у бік ЗСУ, російська пропаганда вже понесла по своїх Telegram-каналах думку, нібито початково у всьому цьому винен Захід. І органи, які "вирізалися у дітей", звичайно ж, призначені для іноземного ринку збуту.

У мережі вже обговорюють нову порцію кринжової пропаганди від росіян, заодно згадуючи знамениту історію про "розіп’ятого хлопчика в трусиках", яка є мемом російсько-української війни вже кілька років. Інші користувачі дивуються тому, хто ж вигадує подібні казочки.

Нагадаємо, раніше в мережі бурхливо обговорювали фейкову новину росЗМІ щодо "замерзаючих європейців", які нібито знищують дерева у парках, щоби мати дрова на зиму.

І, звичайно ж, не можна не згадати про те, як світ реагував на розповіді росіян про "бойові українські комарі".