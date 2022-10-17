"Німці б'ються за місце перед пічкою": путінська пропаганда відзначилася новим фейком

Російська пропаганда вже не знає меж

Нещодавно у росії почала ширитися страшна інформація про те, що у берлінському центральному парку Тіргартен повирубали майже всі дерева. Про це російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, посилаючись на одну й ту саму статтю Bloomberg. Проте насправді, американське видання такого не писало, що вчергове підтверджує те, що будь-який інформаційний факт росія готова перекручувати задля своєї неправдивої пропаганди.

Як повідомляється на сторінці "Проф. Преображенський" у Твіттері, жодної інформації про те, що німці повирубали майже всі дерева у центральному парку Берліна, у Bloomberg немає. У статті агентства є згадка про те, що за часів Другої світової війни німці справді запасалися дровами, вирубуючи дерева в парку Тіргартен. Однак зараз "берлінці не йдуть на такі крайнощі", але купують деревину як альтернативне джерело палива на зиму.

Своєю чергою, у матеріалі американського видання йдеться про те, що енергоносії у Берліні стали значно дорожчими та про те, що місцеві замислюються над видами альтернативного палива. Що стосується згадок про гній, як нового джерело опалення, то воно дійсно зустрічається в статті Bloomberg, проте, лише побіжно.

Окрім цього, згідно з даними німецьких видань газові сховища у Німеччині заповнені на 95% і це показник навіть випереджає встановлений план. Тож європейці мерзнути стовідсотково не будуть.

Водночас російські ЗМІ підхопили інформацію про вирубку і як один почали писати про те, що парк вирублений від дерев майже під чисту, а жителі Берліну вимушено збігаються всі в одній кімнаті, аби хоча б зігрітися.

Варто відзначити, що останніми днями у Берліні температура повітря утримується на позначках близько 20+ градусів, проте "ватну" аудиторію цей факт вже не цікавить. Вони свято переконані, що німці б'ються за місце поблизу теплої пічки через потужну нестачу тепла в місті та масову вирубку дерев.

"І ось що цікаво. У Берліні працюють кореспонденти путінських видань та телеканалів. Але при цьому немає жодної фотографії вирубаного парку. Жодного відео. Про що це все говорить? Насамперед про те, що путінська пропаганда вже навіть не намагається брехати правдоподібно і робить це абсолютно свідомо. І так відбувається з будь-якою подією, з будь-яким інформаційним приводом. Не лише з вигаданим, а й із реальним. Вона загортає у брехню все, про що повідомляє. Путінська пропаганда бреше завжди!", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як останнім часом працює російська пропаганда.