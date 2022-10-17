"Немцы дерутся за место перед печкой": путинская пропаганда отличилась новым фейком

Российская пропаганда уже не знает границ

Недавно в россии начала распространяться страшная информация о том, что в берлинском центральном парке Тиргартен вырубили почти все деревья. Об этом российские пропагандистские СМИ сообщали, ссылаясь на одну и ту же статью Bloomberg. Однако на самом деле американское издание такого не писало, что в очередной раз подтверждает то, что любой информационный факт россия готова извращать ради своей ложной пропаганды.

Как сообщается на странице "Проф. Преображенский" в Твиттере, никакой информации о том, что немцы вырубили почти все деревья в центральном парке Берлина, у Bloomberg нет. В статье агентства есть упоминание о том, что во времена Второй мировой войны немцы действительно запасались дровами, вырубая деревья в парке Тиргартен. Однако сейчас "берлинцы не идут на такие крайности", но покупают древесину как альтернативный источник топлива на зиму.

В свою очередь, в материале американского издания говорится, что энергоносители в Берлине стали значительно дороже и о том, что местные задумываются над видами альтернативного топлива. Что касается упоминаний о навозе, как о новом источнике отопления, то оно действительно встречается в статье Bloomberg, однако, лишь вскользь.

Кроме этого, согласно данным немецких изданий, газовые хранилища в Германии заполнены на 95% и этот показатель даже опережает установленный план. Так что европейцы мерзнуть стопроцентно не будут.

В то же время, российские СМИ подхватили информацию о вырубке и как один начали писать о том, что парк вырублен от деревьев почти под чистую, а жители Берлина вынужденно собираются все в одной комнате, чтобы хоть как-то согреться.

Следует отметить, что в последние дни в Берлине температура воздуха удерживается на отметках около 20+ градусов, однако "ватную" аудиторию этот факт уже не интересует. Они свято убеждены, что немцы дерутся за место вблизи теплой печки из-за мощной нехватки тепла в городе и массовой вырубки деревьев.

"И вот что интересно. В Берлине работают корреспонденты путинских изданий и телеканалов. Но при этом нет ни одной фотографии вырубленного парка. Никакого видео. О чем это все говорит? В первую очередь о том, что путинская пропаганда уже даже не пытается врать правдоподобно и делает это абсолютно сознательно. И так происходит с любым событием, с любым информационным поводом. Не только с вымышленным, но и с реальным. Она заворачивает во ложь все, о чем сообщает. Путинская пропаганда лжет всегда!", — отмечается в тексте публикации.

Ранее Телеграф сообщал, как в последнее время работает российская пропаганда.