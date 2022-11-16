У нас все західне! Топ-пропагандист Кремля видав несподівану правду у прямому ефірі

Відомий російський пропагандист зробив показову заяву

Російські пропагандисти раптово усвідомили, що вся їхня країна серйозно залежить від західних технологій, доступ до яких вона практично втратила після введення численних санкцій.

Відповідну заяву зробив у прямому ефірі російської передачі "60 хвилин" відомий пропагандист і депутат держдуми росії євген попов під час дискусії про необхідність націоналізувати майно західних компаній. Фрагмент його виступу оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко у своїх соцмережах.

Зокрема, він емоційно пояснив, що якщо росія піде на націоналізацію підприємств, то вже наступного дня потяги "Сапсан" просто зупиняться.

"На чому ми їздитимемо? Чим ми дзвонитимемо? Що ми робитимемо? Чи ми з вами до цього привели?", — журився він.

Пропагандист навіть запропонував притягнути до відповідальності тих, хто призвів до подібної ситуації, але наголосив, що від цього не з’являться ні "Сапсани", ні літаки.

"Так, у нас все західне. Націоналізуємо ми зараз, а наступного дня що ми робитимемо? Просте питання, відповіді немає", — додав попов.

Своєю чергою, Геращенко поцікавився, чи справді росіяни хочуть вбивати людей і водночас отримувати західні технології та мати можливість відпочивати в Європі.

У мережі це відео сприйняли з гумором, хтось риторично запитав, хто ж винен у події, а інші побачили у цьому ознаки підготовки до капітуляції.

Нагадаємо, попри війну, що триває в Україні, низка західних компаній продовжує працювати в росії, серед них і "Siemens", яка і виробила ті самі згадані поповим "Сапсани".