У нас все западное! Топ-пропагандист Кремля выдал неожиданную правду в прямом эфире

Известный российский пропагандист сделал показательное заявление

Российские пропагандисты внезапно осознали, что вся их страна серьезно зависит от западных технологий, доступ к которым она практически потеряла после введения многочисленных санкций.

Соответствующее заявление сделал в прямом эфире российской передачи "60 минут" известный пропагандист и депутат госдумы рф евгений попов во время дискуссии о необходимости национализировать имущество западных компаний. Фрагмент его выступления обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко в своих соцсетях.

В частности он эмоционально объяснил, что если россия пойдет на национализацию предприятий, то уже на следующий день поезда "Сапсан" попросту остановятся.

"На чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Мы что ли с вами к этому привели?", — сокрушался он.

Пропагандист даже предложил привлечь к ответственности тех, кто привел к подобной ситуации, но подчеркнул, что от этого не появятся ни "Сапсаны", ни самолеты.

"Да, у нас все западное. Национализируем мы сейчас, а на следующий день что мы будем делать? Простой вопрос, ответа нет", — добавил попов.

В свою очередь Геращенко поинтересовался, действительно ли россияне хотят убивать людей и в то же время получать западные технологии и иметь возможность отдыхать в Европе.

В сети это видео восприняли с юмором, кто-то риторически вопросил, кто же виноват в произошедшем, а другие увидели в этом признаки подготовки к капитуляции.

Напомним, несмотря на продолжающуюся в Украине войну ряд западных компаний продолжает работать в россии, среди них и "Siemens", которая и произвела те самые упомянутые поповым "Сапсаны".