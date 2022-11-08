Спонсируют войну в Украине: названы 50 известных брендов, которые все еще работают в россии

В МИД Украины призывают бойкотировать бренды, спонсирующе войну

После начала полномасштабной войны в Украине большое количество известных брендов ушли с российского рынка. Однако есть и ряд компаний, которые продолжают приносить прибыль стране-агрессору, становясь спонсорами кровавой войны.

Министерство иностранных дел Украины на своей официальной странице в Twitter опубликовало список из 50 известных западных брендов, которые продолжают работать в россии. Среди них: Danone, Nestle, Metro, Auchan, Philips, Siemens, Phizer, AstraZeneca, Roche, ING, UniCredit и многие другие.

"Международные компании, которые продолжают работать в россии, напрямую финансируют российские военные преступления и геноцид украинцев", — отмечает глава МИД Дмитрий Кулеба.

50 брендов, которые остались работать в россии

Клиентов и партнеров из этого списка западных брендов Кулеба призывает бойкотировать и делать это до тех пор, пока они не прекратят спонсировать войну в Украине и не уйдут из россии.

Напомним, ранее в россии сделали заявление о том, что известная французская компания L'Oréal вскоре может вернуться на российский рынок. Таким образом принадлежащие ей Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani могут возобновить поставки продукции на территорию рф.