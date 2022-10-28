Как европейские компании финансируют войну против Украины

Пока украинские производители пытаются выживать и работать в условиях падающей экономики, европейские компании пользуются моментом и пытаются отобрать доли рынка демпинговой политикой

В то время как Украина отчаянно защищается от агрессии России, изнутри страну кромсают некоторые европейские компании. Пользуясь сложной экономической ситуацией, международные гиганты-производители продуктов питания пытаются увеличить свою долю на рынке или вообще монополизировать отрасль, заставив уйти существующие украинские компании. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. И все бы ничего, вот только эти же компании работают и… в России. С начала войны в Украине большинство из них ни словом не осудили агрессию РФ — ни в соцсетях, ни официальными обращениями. Кто они такие?

Назад в 90-е

Мы уже это проходили когда-то после развала "совка" в страны тогдашнего СНГ толпами повалили европейцы и американцы, за бесценок скупая действующие и обанкротившиеся заводы. Так, например, концерн Jahncke, контролировавший половину мирового рынка соковых концентратов, только в 2003-м скупил три завода: в г. Городок (Львовская обл.), в с. Затишье (Харьковская обл.) и с. Солобковцы (Хмельницкая обл.). Или знаменитый "Киевский гормолокозавод № 2", основанный еще в 1961 году, он же "Галактон", который у нулевых купила компания "Данон Украина". А дрожжевых заводов в Украине в 1990-е годы действовало 15 штук, но они массово скупались и закрывались.

Подобное происходит и сегодня: западные дельцы умело и цинично пользуются слабой и дестабилизированной экономической ситуацией в Украине. Сегодня, когда все компании объединились и отказались от российского продукта и борются с Россией, ряд европейских компаний, имея здесь свои бизнес-интересы, пользуются ситуацией и пытаются подмять рынок под себя.

В то время как десятки и даже сотни разных компаний заявили о своем выходе с российского рынка после нападения РФ на Украину, некоторые крупные бизнесы решили продолжить свою работу в России.

"Что надо делать? Всё просто. Первое. Навсегда запомнить эти названия, ставшие синонимами зла. Именно эти фирмы сидят сейчас с удовольствием в России, платят налоги, поставляют туда продукты питания и просто радуются тому, что за эти деньги россияне жестоко бомбят наши города и убивают наших людей", — считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Давайте посмотрим поближе на компании, которые остаются в России и платят налоги, а потому финансируют войну против Украины.

Шоколад, убивающий женщин и детей

Эти названия хорошо знает каждый украинский ребенок и мама — Milka, Alpen Gold, "Барни", Nesquik и KitKat… Но эти шоколадные короли продолжают поставлять лакомство и российским детям. Так, швейцарцы из Nestle продолжают снабжать шоколадками россиян, пока те обстреливают Украину. Компания имеет в России 7 фабрик по производству различных продуктов, среди которых детское питание, кондитерские изделия, кофе, полуфабрикаты для быстрого приготовления, а также корма для животных. Прекращать свой бизнес в РФ не собираются и уверяют, что будут поставлять туда только детское и больничное питание и не получать прибыли.

Это даже комментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице , что вести свою деятельность в России — это финансировать убийство беззащитных детей и женщин. Вторит ему и советник главы Офиса президента.

"Вы едите этот кровавый шоколад, чтобы россияне с удовольствием убивали этих украинских детей", — саркастически предлагает лозунг для рекламы таких компаний-коллаборационистов Михаил Подоляк.

Булочки ради победы России

Сухие дрожжи "Саф-Момент" знает каждая хозяйка, которая печет булочки для тех самых украинских детей. А делает их французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр"), которая имеет только одно предприятие в Украине и четыре мощных завода в России. Вот и возникает вполне логичный вопрос: собираются ли они уходить с российского рынка?

Ответ вас шокирует. Уже ни для кого не секрет, что после оккупации Херсона, на местных рынках и предприятиях хлебопечения основным поставщиком дрожжей стали компания "Angel yeast" (китайский дрожжевой гигант, имеющий производственные мощности в Липецкой области) и компания "ЛеСаффр", которая также имеет 4 завода в России. Такая же ситуация и во временно оккупированном украинском Крыму, через территорию которого они нагло ввозят продукцию в Херсонскую область и уверенно, "как на своей земле", зарабатывают деньги. Ну, что касается политики Китая, мы не удивлены, а вот мировой лидер Lesaffre?..

Дрожжи для убийц

Более того, некоторые международные компании, работающие в Украине, спокойно снабжают сухпайками и гуманитаркой российских палачей, которые уничтожают города и убивают детей. И желают им победы на всех фронтах!

Так, после успешного освобождения ВСУ большей части Харьковской области в сеть попало официальное видео Государственной Пограничной Службы Украины , на котором зафиксированы продуктовые наборы российских солдат, а в них также присутствуют дрожжи "Саф-момент" производства компании "ЛеСаффр".

Пока не известно, зачем российским убийцам нужны в окопах дрожжи, но факт остается фактом: французский производитель перешел все границы морального и нравственного поведения, которые являются фундаментальными для европейских производителей.

Никаких комментариев по поводу российской агрессии и войны в Украине эти французы не делали, однако есть у них такое заявление:

"Желаем побед на всех фронтах", — пишет у себя на странице "ЛеСаффр" 23 февраля для российских мужчин всего за несколько часов до того, как Киев и другие украинские города проснулись на рассвете от взрывов и ракет за окном.

"Оккупация" Львова неизбежна?

К сожалению, с начала российской агрессии в Украине свою войну на нашей территории начали и французы - исключительно рыночными методами, конечно. А именно – придержали низкую цену на продукцию, выдав официальный прайс уже 5.03.2022 , который не меняли полгода, а также якобы для волонтерских нужд открыли склад с ингредиентами и сухими дрожжами в городе Тернополь , чтобы снабжать своей продукцией и Западную Украину. С какой целью это делается?

Напомним, до войны компания Lesaffre пропагандировала исключительно европейскую культуру продаж и стремилась продавать "дорого". На время войны компания, очевидно, работает в убыток, ведь нынешние цены на энергоносители, сырье и логистику формируют минус, то есть украинский филиал явно дотируется со стороны европейской материнской компании и активно наращивает долю рынка, придерживая поднятие цен. Зачем? Цель очевидна: пользуясь нестабильной ситуацией, Lesaffre из Кривого Рога планирует оккупацию значительной части рынка Украины.

Давайте вспомним: на сегодняшний день в Украине есть три завода-производителя прессованных дрожжей - Львовский дрожжевой завод, Харьковский дрожжевой завод и Криворожский, и с учетом оккупированных территорий обеспечить украинский рынок могут два. Конечно, одним из них очень хочет стать Lesaffre, если не единственным… Итак, какой завод собирается оккупировать (читай: купить за бесценок) или совсем закрыть компания Lesaffre — во Львове или в Харькове?

Как Украине в войну "помогает" Бельгия

Не отстают от своих соседей и бельгийцы. Так, компания Puratos (штаб-квартира в Бельгии) деятельность в России начала еще в 90-х и имеет филиалы в восьми крупнейших городах страны. Она радостно предлагает россиянам комплекс ингредиентов для хлебопекарной, кондитерской и шоколадной промышленности. Уйдет ли она с российского рынка из-за войны в Украине? Вряд ли?

В Украине у бельгийцев есть предприятие в Одесской области (завод компании Puratos OOO "Пуратос Украина"), а никаких заявлений о войне они делать не спешат. В тот же момент на время войны бельгийский Puratos радостно предлагает сниженные цены, тем самым удачно демпингуя украинских производителей.

Чей Крым? Спросим у Голландии

Еще один производитель ингредиентов для хлебобулочной индустрии – Zeelandia, главный головной офис которой находится в Нидерландах.

Сразу же к деятельности компании в РФ. Просто факты.

ООО "Зиландия" появилось в Подмосковье в 2011 году, а затем начало деятельность в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Иркутске, Волгограде и — внимание — в Симферополе. Так чей же Крым? Спросим у представительства "Зиландии" в Украине.

А в Украине они работают с 2003 года, производят сухие смеси для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также имеют производство начинок, гелей, сахарных глазурей, джемов.

Войну не осуждают, бизнес не закрывают. То есть, как говорится, "и вашим, и нашим".

С кем воюет Австрия?

Еще с 90-х годов в Украине работает и международная австрийская промышленная компания Agrana (AgranaFruit). Использует в своем производстве сельскохозяйственные товары и производит промышленную продукцию для обрабатывающих отраслей.

В России "Аграна" открылась в 2002 году в Москве, а уже в 2005 году начала производство с двумя производственными линиями, а впоследствии ввела в эксплуатацию третью, четвертую и пятую производственные линии. Компания росла и расширялась вплоть до начала 2022 года.

"Аграна" едва ли не единственная из вышеперечисленных компаний, которая открыто написала на официальном сайте о своей официальной позиции по войне в Украине. А именно:

"…выход с российского рынка пока не планируется. Как работодатель мы считаем себя обязанными перед нашим местным персоналом. Закрытие не повлияет на тех, кто ответственен за войну".

Впрочем, поддерживая агрессора налогами, не видите ли вы собственной ответственности за бомбы и ракеты над Мариуполем, Одессой, Киевом, Харьковом, Львовом?..

Кто покупает это все у европейских коллаборантов?

Тех, кто покупает временно более дешевую продукцию европейских компаний-производителей, можно понять. С одной стороны. Впрочем, это недальновидно. Сегодня они экономят "30 копеек", но при этом поддерживают политику компаний, работающих с Россией. А те продают свою продукцию на временно оккупированных территориях Украины, поставляют гуманитарную помощь российским солдатам да еще хотят и на украинском рынке нарастить свою долю за счет того, что фактически разрушают украинские компании.

Сегодня каждый из нас на фронте, каждый из нас берет на себя ответственность за нашу победу, активно участвует в волонтерстве или стабильно донатит немалые средства на помощь ВСУ. То есть с одной стороны мы боремся за победу, а с другой — сотрудничая с компаниями, не ушедшими с российского рынка, фактически спонсируем врага.

Возможно, именно сейчас настало то время, чтобы навести порядок в своей стране и гнать под зад иностранных коллаборационистов-предателей? Которые фактически спонсируют российскую армию и поощряют убийства наших детей и женщин.

Покупай украинское! Слава Украине! Смерть врагам!