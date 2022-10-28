Як європейські компанії фінансують війну проти України

Поки українські виробники намагаються виживати і працювати в умовах економіки, що падає, європейські компанії користуються цим моментом і намагаються відібрати частки ринку демпінговою політикою

В той час, коли Україна відчайдушно захищається від агресії Росії, зсередини країну шматують деякі європейські компанії. Користуючись складною економічною ситуацією, міжнародні гіганти-виробники харчових продуктів намагаються збільшити свою долю на ринку або і взагалі монополізувати галузь, змусивши піти існуючі українські компанії. Як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес. І все б нічого, от тільки ці ж самі компанії працюють і… в Росії. Від початку війни в Україні більшість з них жодним словом офіційно не засудили агресію РФ — ані в соцмережах, ані офіційними зверненнями. Хто ж вони такі?

Назад у 90-ті

Ми вже це проходили колись — після розвалу "совка" до країн тодішньої СНГ натовпами повалили європейці та американці, за безцінь скуповуючи діючі та збанкрутілі заводи. Так, наприклад концерн Jahncke, який контролював половину світового ринку сокових концентратів, лише 2003-го скупив три заводи: у м. Городок (Львівська обл.), у с. Затишшя (Харківська обл.) та с. Солобківці (Хмельницька обл.). Або славетний "Київський міськмолокозавод №2", заснований ще у 1961 році, він же "Галактон", який у нульових купила компанія "Данон Україна". А дріжджових заводів в Україні у 1990-ті роки діяло 15 штук, але вони також масово скуплялись та закривались.

Подібне відбувається і сьогодні — західні ділки вміло і цинічно користуються слабкою і дестабілізованою економічною ситуацією в Україні. Сьогодні, коли всі компанії об'єдналися і відмовилися від російського продукту і борються з Росією, низка європейських компаній, маючи тут свої бізнес-інтереси, користується ситуацією і намагається підім'яти ринок під себе.

У той час як десятки і навіть сотні різних компаній заявили про свій вихід із російського ринку після нападу РФ на Україну, деякі великі бізнеси вирішили все ж таки продовжити свою роботу в Росії.

"Що треба робити? Все просто. Перше. Назавжди запам’ятати ці назви, що стали синонімами зла. Саме ці фірми сидять зараз із задоволенням в росії, платять податки, поставляють туди продукти харчування і просто радіють тому, що за ці гроші росіяни жорстоко бомблять наші міста та вбивають наших людей ", — вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подивімось ближче на компанії, що залишаються в Росії та сплачують податки, а тому фінансують війну проти України.

Шоколад, що вбиває жінок та дітей

Ці назви знає добре кожна українська дитина та мама — Milka, Alpen Gold, "Барні", Nesquik и KitKat… Але ці шоколадні королі продовжують поставляти ласощі і російським дітям. Так, швейцарці з Nestle продовжують постачати шоколадки росіянам, поки ті обстрілюють Україну. Компанія має у Росії 7 фабрик з виробництва різної продукції, серед якої дитяче харчування, кондитерські вироби, кава, напівфабрикати для швидкого приготування, а також корми для тварин. Припиняти свій бізнес в РФ не збираються і запевняють, що поставлятимуть туди лише дитяче та лікарняне харчування та прибутків не отримуватимуть.

Це навіть коментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці , що вести свою діяльність у Росії — це фінансувати вбивство беззахисних дітей та жінок. Вторить йому і радник керівника Офісу президента.

"Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни із задоволенням убивали цих українських дітей", — саркастично пропонує лозунг для реклами таких компаній-колабораціоністів Михайло Подоляк.

Булочки заради перемоги Росії

Сухі дріжджі "Саф-Момент" знає кожна газдиня, що пече булочки для тих самих українських дітей. А робить їх французька компанія Lesaffre (ЛеСафр), яка має лише одне підприємство в Україні та аж чотири потужні заводи в Росії. От і виникає цілком логічне запитання: чи збираються вони йти з російського ринку?

Відповідь вас шокує. Вже ні для кого не є великим секретом, що після окупаціЇ Херсону, на місцевих ринках та підприємствах хлібопечення основним постачальником дріжджів стали компанія "Angel yeast" (китайський дріжджовий гігант, що має виробничі потужності у Липецькій області) та компанія "ЛеСафр", що також має 4 заводи в Росії. Така ж ситуація і в тимчасово окупованому українському Криму, через територію якого вони нахабно ввозять продукцію на Херсонщину і впевнено, "як на своїй землі", заробляють гроші. Ну, щодо політики Китаю, ми не здивовані, а от світовий лідер Lesaffre?..

Дріжджі для вбивць

Ба більше, деякі міжнародні компанії, що працюють в Україні, спокійно собі постачають сухпайками і гуманітаркою російських катів, що нищать міста та вбивають дітей. І бажають їм перемоги на всіх фронтах!

Так, після успішного звільнення ЗСУ більшої частини Харківської області до мережі потрапило офіційне відео Державної Прикордонної Служби України , на якому зафіксовані продуктові набори російських солдат, в яких також присутні дріжджі "Саф-момент" виробництва компанії "ЛеСафр".

Наразі достеменно невідомо, навіщо російським вбивцям потрібні в окопах дріжджі, але факт є факт: французький виробник перейшов всі межі моральної і етичної поведінки, що є фундаментальними для європейських виробників.

Жодних заяв і коментарів щодо російської агресії та війни в Україні ці французи не робили, проте є у них така заява.

"Бажаємо перемог на всіх фронтах", — пише у себе на сторінці ЛеСафр 23 лютого для російських чоловіків усього за кілька годин до того, як Київ та інші українські міста прокинулись на світанку від вибухів та ракет за вікном.

"Окупація" Львова неминуча?

На жаль, з початку російської агресії в Україні свою війну на нашій території почали і французи — винятково ринковими методами, звісно. А саме – притримали низьку ціну на продукцію, видавши офіційний прайс вже 5.03.2022 , який не змінювали пів року, а також нібито на волонтерські потреби відкрили склад з інгредієнтами та сухими дріжджами в місті Тернопіль , щоби забезпечувати своєю продукцією і Західну Україну. З якою метою це робиться?

Нагадаємо, до війни компанія Lesaffre пропагувала виключно європейську культуру продажу і прагнула продавати "дорого". На час війни компанія вочевидь працює на збитки, адже нинішні ціни на енергоносії, сировину і логістику формують мінус, тобто українська філія вочевидь дотується з боку європейської материнської компанії і активно нарощує долю ринку, притримуючи підняття цін. Навіщо? Мета очевидна: користуючись нестабільною ситуацією Lesaffre з Кривого Рогу планує окупацію значної частини ринку України.

Давайте пригадаємо: на сьогодні в Україні є три заводи-виробника пресованих дріжджів, Львівський дріжджовий завод, Харківський дріжджовий завод та Криворізький, та з урахуванням окупованих територій забезпечити український ринок можуть два. Звісно, одним з них дуже хоче стати Lesaffre, якщо не єдиним… Отже, який завод збирається окупувати (читай: купити за безцінь) або і зовсім закрити компанія Lesaffre — у Львові чи у Харкові?

Як Україні в війну "допомагає" Бельгія

Не відстають від своїх сусідів і бельгійці. Так, компанія Puratos (штаб-квартира у Бельгії) діяльність у Росії почали ще в 90-тих і мають філіали у восьми найбільших містах країни. Вони радо пропонують росіянам комплекс інгредієнтів для хлібопекарської, кондитерської та шоколадної промисловості. Чи підуть вони з російського ринку через війну в Україні? Чи навряд?

В УкраїнІ вони мають підприємство в Одеській області (завод компанії PuratosOOO "Пуратос Украина"), а жодних заяв щодо війни робити не поспішають. У той же момент на час війни бельгійський Puratos радо пропонує знижені ціни, тим самим вдало демпінгуючи українських виробників.

Чий Крим? Спитаємо у Голландії

Ще один виробник інгредієнтів для хлібобулочної індустрії — Zeelandia, головний головний офіс якої знаходиться у Нідерландах

Одразу ж до діяльності цієї компанії у РФ. Просто факти.

ТОВ "Зіландія" з'явилося у Підмосков'ї 2011 року, а згодом розпочало діяльність у Санкт-Петербурзі, Новосибирску, Краснодарі, Іркутську, Волгограді і — увага — в Симферополі. То ж чий Крим? Спитаємо у представництва "Зіландії" в Україні.

А в Україні вони працюють з 2003 року, виробляють сухі суміші для хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів, а також — виробництво начинок, гелів, цукрових глазурей, джемів.

Війну не засуджують, бізнес не закривають. Тобто, як-то кажуть, "і вашим, і нашим".

З ким воює Австрія?

Ще з 90-х в Україні працює і міжнародна австрійська промислова компанія Agrana (AgranaFruit). Використовує у своєму виробництві сільськогосподарські товари та створює промислову продукцію для обробних галузей.

В Росії "Аграна" відкрилась 2002-го в Москві, а вже 2005-го розпочало виробництво з двома виробничими лініями, а згодом введено в експлуатацію третю, четверту та п’яту виробничі лінії. Компанія росла і розширювалась аж до початку 2022.

"Аграна" чи не єдині з перерахованих вище компаній, що відкрито написали на офіційному сайті про свою офіційну позицію щодо війни в Україні. А саме:

"…вихід з російського ринку наразі не планується. Як роботодавець ми вважаємо себе зобов’язаними перед нашим місцевим персоналом. Закриття не вплине на тих, хто відповідальний за війну".

Утім, підтримуючи агресора податками, чи ви не бачите власної відповідальності за бомби та ракети над Маріуполем, Одесою, Києвом, Харковом, Львовом…?

Хто купує це все у європейських колаборантів?

Отже, тих, хто купує тимчасово дешевшу продукцію європейських компаній-виробників, можна зрозуміти. З одного боку. Утім, це недалекоглядно. Сьогодні вони економлять "30 копійок", але при цьому підтримують політику компаній, які працюють з Росією. А ті знай собі продають свою продукцію на тимчасово окупованих територіях України, постачають гуманітарну допомогу російським солдатам та ще й хочуть і на українському ринку наростити частку ринку за рахунок того, що фактично зруйновують українські компанії.

Сьогодні кожен із нас на фронті, кожен із нас бере на себе відповідальність за нашу перемогу, бере активну участь у волонтерстві або стабільно донатить немалі кошти на допомогу ЗСУ. Отже, з одного боку ми виборюємо собі перемогу, а з іншого — співпрацюючи з компаніями, що не пішли з російського ринку, фактично спонсоруємо ворога.

Тож чи не саме зараз настав той час, щоби навести лад в своїй країні і гнати під зад іноземних колабораціоністів-запроданців? Які фактично спонсорують російську армію та заохочують вбивства наших дітей і жінок.

Купуй українське! Слава Україні! Смерть ворогам.