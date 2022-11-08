Спонсують війну в Україні: названо 50 відомих брендів, які все ще працюють у росії

У МЗС України закликають бойкотувати бренди, які спонсорують війну

Після початку повномасштабної війни в Україні багато відомих брендів пішли з російського ринку. Проте є й низка компаній, які продовжують приносити прибуток країні-агресору, стаючи спонсорами кривавої війни.

Міністерство закордонних справ України на своїй офіційній сторінці у Twitter опублікувало список із 50 відомих західних брендів, які продовжують працювати в росії. Серед них: Danone, Nestle, Metro, Auchan, Philips, Siemens, Phizer, AstraZeneca, Roche, ING, UniCredit та багато інших.

"Міжнародні компанії, які продовжують працювати в росії, безпосередньо фінансують російські військові злочини та геноцид українців", — зазначає глава МЗС Дмитро Кулеба.

50 брендів, які залишилися працювати у Росії

Клієнтів та партнерів із цього списку західних брендів Кулеба закликає бойкотувати та робити це доти, доки вони не припинять спонсорувати війну в Україні та не підуть з росії.

Нагадаємо, раніше в росії зробили заяву про те, що відома французька компанія L’Oréal невдовзі може повернутися на російський ринок. Таким чином належні їй Lancome, Yves Saint Laurent та Giorgio Armani можуть відновити постачання продукції на територію рф.