"Распятый мальчик в трусиках" устарел: россияне выдали новый безумный фейк про ВСУ (видео)

Кремлевские пропагандисты больше похожи на отпетых сказочников

Российская пропаганда не устает сочинять все новые и новые небылицы об украинской армии. Так, новым хитом прокремлевских СМИ стал ролик с якобы служащим армии рф, который был "очевидцем украинских зверств" на Харьковском направлении. Среди прочего он заявил, что в Изюме, который долгое время был под оккупацией именно российских войск, якобы воины ВСУ "разделывали детей" для дальнейшей перепродажи внутренних органов на черном рынке.

На вопиющий пример пропагандистского бреда обратил внимание Twitter-пользователь Necro Mancer, передает "Телеграф". Фантазии мужчины, который вместо российской военной символики носит на себе значок с гербом Советского Союза, можно только позавидовать.

Свою историю он рассказывает так, будто бы сам был ее свидетелем или, как минимум, общался с "исполнителями зверств". По словам "военного" (многие считают мужчину нанятым актером), украинские военнослужащие якобы забирали у местных жителей маленьких детей — от пяти до семи лет, свозя их в определенный "пункт". На первом этаже, согласно его свидетельствам, малышей раздевали, а уже на втором — проводили "кровавую расправу".

Детей в своем рассказе он сравнивает со "скотиной" и "ненужным материалом", отмечая, что их внутренние органы якобы вырезали для дальнейшей незаконной трансплантации. В конце он со скорбным лицом отмечает, что давно слышал о похожих случаях, но не верил. Сейчас же якобы считает, что подобное прощать нельзя.

Пересказывать подобный фейк даже не удается нормальными словами. Лучшего всего посмотреть на "откровения" россиянина самому, однако будьте осторожны: запись может либо нанести ущерб психике, либо привести к неконтролируемому взрыву смеха.

Добавим, что помимо обвинений в сторону ВСУ российская пропаганда уже понесла по своим Telegram-каналам мысль, будто бы изначально во всем этом виноват Запад. И органы, которые "вырезались у детей", конечно же, предназначены для иностранного рынка сбыта.

В сети уже вовсю обсуждают новую порцию кринжевой пропаганды от россиян, заодно вспоминая знаменитую историю о "распятом мальчике в трусиках", которая является мемом российско-украинской войны уже несколько лет. Другие юзеры удивляются тому, кто же придумывает подобные истории.

Напомним, что ранее в сети бурно обсуждали фейковую новости росСМИ насчет "замерзающих европейцев", которые будто бы уничтожают деревья в парках, чтобы иметь дрова на зиму.

И, конечно же, нельзя не вспомнить о том, как мир реагировал на рассказы россиян о "боевых украинских комарах".