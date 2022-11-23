Дивний жест чи ознака хвороби? Фото путіна обговорюють у мережі

У мережі знову висміяли зовнішній вигляд путіна

Питання стану здоров’я президента Росії Володимира Путіна цікавить громадськість уже протягом кількох років. Особливо пильно за його зовнішнім виглядом почали стежити після повномасштабного вторгнення в Україну. І річ не тільки в тому, що у кривавого диктатора стало набагато більше злобажачів. Багато хто помітив, що останнім часом із звичками та зовнішнім виглядом путіна стали траплятися якісь дивні метаморфози. Після цього деякі всерйоз стали аналізувати його зовнішній вигляд і робити висновки про стан здоров’я, а для когось це зайвий раз стало приводом для кепкування.

Одне з останніх фотопутіна також не обійшло стороною увагу громадськості. У мережі помітили, як він знову вчепився в ручку стільця і почали роздумувати про те, чи є така поведінка якимось жестом або ознакою хвороби.

Інтерес деяких був викликаний як поведінкою володимира путина, а й його зовнішнім виглядом.

Позу путіна вирішив прокоментувати і радник Конгресу США Пол Массаро. На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter він опублікував фото президента росії і підписав таким чином:

"Це захоплення стільця, хоча"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін насмішив мережу новим указом для Херсонської області.

Також ми повідомляли про те, що президента Росії Володимира Путіна висміяли новою карикатурою.