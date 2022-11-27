"Новая секта": в сети высмеяли призывы к россиянам молиться за путина

Тех, кто намерен молиться за путина, в сети назвали "новой сектой"

Росіянам пропонують помолитися за путіна в храмі на честь Покрови Божої Матері. Минулого разу віруючих закликали молитися за свого президента напередодні його дня народження у жовтні.

Так, мешканців села Аромашево Тюменської області запрошують молитися за верховного головнокомандувача володимира путіна щонеділі у храмі. Про це повідомляє проект російської служби Радіо Свобода "Сибір Реалії".

Зазначається, що росіянам пропонують молитися не лише за путіна, а також за "всіх воєначальників і тих, хто у владі, хто воює за батьківщину". Жителі села можуть подати записку на молебень з іменами своїх родичів, які зараз перебувають на війні в Україні.

У соціальній мережі вже встигли відреагувати на заклики молитися за путіна, який розв’язав повномасштабну війну, що призвела до величезної кількості жертв серед мирного населення. Деякі користувачі мережі назвали це "новою сектою", де вважається нормою молитися за цю людину.

Частина людей у коментарях заявила, що підтримує цю ідею, проте помолитися вони можуть не за здоров’я путіна, а, скоріше, зовсім навпаки.

Також користувачі нагадали ініціаторам пропозиції, що після всього зробленого президентом росії зла молитви росіян уже не допоможуть.

Нагадаємо, що раніше в мережі почали обговорювати нездоровий вид путіна на засіданні російського Радбезу в середині листопада. Користувачі пожартували з того, що путін може бути хворий або ж російський диктатор переборщив з ботоксом.