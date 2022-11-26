Астролог розповіла, як і коли помре путін: "Його хтось вічно наче витягує з того світу"

Експерт зазначила, що у президента рф серйозні проблеми зі здоров’ям

Українці дуже добрий народ, проте останні кілька років, а особливо після 24 лютого, практично заповітною мрією кожного стало, аби якнайшвидше помер російський диктатор володимир путін. Подібними питаннями, коли ж помре президент росії, задаються і астрологи.

На це запитання відповіла астролог Наталія Власенко в інтерв’ю УНІАН. Вона розповіла, що за ідеєю диктатор вже має бути мертвим, адже люди з такими показниками, як у нього, зазвичай швидко вмирають. Однак йому хтось допомагає, вічно витягуючи диктатора з того світу.

"З липня по кінець 2022 року у путіна зберігається небезпека смерті від серцевих проблем чи проблем із тиском. Якщо він це переживе і його витягнуть, то далі у нього виникає ще більше ментальних проблем, місцями він відчуває скутість, проблеми зі шлунком, нирками, алергією - повідомила Наталія Власенко.

Також на цю тему раніше прогнозувала і таролог Людмила Хомутовська. Вона спрогнозувала можливі терміни того, коли весь світ попрощається з російським диктатором. "Я думаю, що це свято буде через місяць-два. Ми чекаємо на цю концертну програму Кобзона для путіна", — сказала експерт.