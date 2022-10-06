Кривавому диктатору виповнюється 70 років

У четвер, 6 жовтня, глава РПЦ патріарх кирилл (володимир гундяєв), проти якого Україна готує санкції, закликав духовенство і віруючих протягом 2 наступних днів "молитися за здоров’я" президента росії володимира путіна.

Відповідну заяву патріарха кирила розміщено на офіційному сайті московського патріархату. 7 жовтня Путіну виповниться 70 років. З цієї нагоди Патріархія затвердила тексти двох різних молитов.

У п’ятницю московські попи молитимуться "за здоров’я глави держави російської" на честь 70-річного ювілею путіна. А в суботу, 8 жовтня, у день свята преподобного Сергія Радонезького, Кирило закликав російське духовенство "піднести особливе прохання за здоров’я президента росії".

"7 жовтня Президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну виповнюється 70 років від дня народження. Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирило закликає всіх архіпастирів, пастирів, чернечих і мирян піднести в цей день старанну домашню молитву за здоров’я Глави Держави Російської", — йдеться у повідомленні московського патріархату.

Раніше повідомлялося, що через забаганки патріарха Кирила було зіпсовано безцінну ікону. У липні глава РПЦ вразив брехнею про росію.