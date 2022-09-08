Латвійська православна церква відокремлюється від путінської РПЦ

За відділення проголосував парламент країни

Латвійський Сейм схвалив поправки до закону про Латвійську православну церкву, які затверджують її повну самостійність та незалежність від Російської православної церкви (РПЦ).

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на інформагенство BNS.

Як відомо, РПЦ активно підтримує агресивну політику володимира путіна та війну проти України, а глава РПЦ патріарх кирилл (гундяєв) відзначився численними заявами на підтримку так званої "спецоперації".

Крім того, РПЦ стоїть на принципово антизахідних та антиєвропейських позиціях.

Латвійська православна церква — самоврядна церква у складі Московського патріархату. 5 вересня 2022 року президент Латвії Егілс Левітс заявив про намір внести поправки до Закону про Латвійську Православну церкву, які гарантують повну незалежність ЛПЦ від Московського патріархату і фактично оголошують її автокефальний статус. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроекту. Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

Латвійська православна церква заявляла, що висловить офіційну позицію після ухвалення закону.