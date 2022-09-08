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Латвийская православная церковь отделяется от путинской РПЦ

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Латвийская православная церковь отделяется от путинской РПЦ Новость обновлена 08 сентября 2022, 18:12

За отделение проголосовал парламент страны

Латвийский Сейм одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви, которые утверждают ее полную самостоятельность и независимость от Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информагенство BNS.

Как известно, РПЦ активно поддерживает агрессивную политику владимира путина и войну против Украины, а глава РПЦ патриарх кирилл (гундяев) отметился многочисленными заявлениями в поддержку так называемой "спецоперации".

Кроме того, РПЦ стоит на принципиально антизападных и антиевропейских позициях.

Латвййская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. 5 сентября 2022 года президент Латвии Эгилс Левитс заявил о намерении внести поправки в Закон о Латвийской Православной церкви, гарантирующие полную независимость ЛПЦ от Московского патриархата и фактически объявляющие её автокефальный статус. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в аннотации к законопроекту. Церковь к 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

Латвийская православная церковь заявляла, что выскажет официальную позицию после принятия закона.

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