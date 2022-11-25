путин пожалел, что не аннексировал Донбасс раньше: назвал интересную причину

россия якобы надеялась, что Донбасс вернется в состав Украины

Президент россии владимир путин прокомментировал аннексию украинского Донбасса во время встречи с матерями участников так называемой "спецоперации".

Кремлевский диктатор заявил, что рф с 2014 года якобы искренне надеялась договориться, что Донбасс вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей.

"Мы исходили из того, что может быть удастся договорится и Луганск, Донецк в рамках Минских договоренностей смогут, как-то воссоединится с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы же не чувствовали до конца настроения людей. До конца невозможно было понять что там происходит", — сказал глава рф.

Также путин добавил, что теперь ему стало ясно, что аннексия россией украинских территорий должна была произойти раньше.

"Может быть и не было бы столько потерь среди мирных граждан. Не было бы столько погибших детей под обстрелами", — говорит путин.

Напомним, что 30 октября 2022 года владимир путин провозгласил аннексию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. А до этого рф признала "независимость" оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

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