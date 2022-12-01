Где прячется бункерный дед. Что известно о сети подземелий путина

В заповедник на Урале военные не пускают туристов, потому что там водится особый "зверь"

Горные хребты считаются одними из лучших мест для укрытия от ядерной атаки, мировые СМИ неоднократно распространяли слухи, мол, у российского диктатора владимира путина есть бункер глубоко в Уральском хребте под горой Ямантау, а также, возможно, несколько других.

И вот снова тема, где прячется путин, вышла на первые полосы. Российские журналисты утверждают, что у путина есть целая сеть таких тайников.

Расследование

РосСМИ выяснили, что элитные бункеры путина располагаются сразу в нескольких регионах россии: в москве, на Урале, в Поволжье, передает "Собеседник" и публикует свежее расследование по этому поводу.

Строительство тоннелей в бункерах путина

Строить их начали еще при СССР, а в последние два года эти работы активизировались и якобы переросли в масштабное строительство, которое трудно скрыть.

"Спорный вопрос, насколько россия готова к обычной войне, но к ядерной она, пожалуй, готова. По крайней мере, один человек имеет шанс уцелеть", — пишет издание.

Точно сказать о числе бункеров сложно, потому что ими занимаются как официальные учреждения ("Управление строительства №30"), так и частные. Относительно их надежности этот вопрос остается открытым, потому что строят их те же компании, которые занимались возведением дворца в Геленджике.

Гора Ямантау на Урале является заповедником

На Урале строят бункер в городе Межгорье, попасть в населенный пункт можно только по пропускам. В 90-е появились данные, что на здешней горе Ямантау строится бункер для первых лиц. В мае 2003 Washington Post подтвердила эту информацию.

Командный центр находится внутри горы, на глубине около 3000 футов от вершины. Это военная база для высшего политического руководства. Попасть в заповедник на горе нельзя, территорию охраняют военные и егеря с дронами и тепловизорами.

Элитные тоннели в москве уходят под землю до 200 м и оборудованы лифтами за 55 миллионов рублей. Речь идет о подземной системе "Метро-2", это сеть, которая связывает ветками на десятки километров правительственные учреждения москвы (кремль, минобороны рф) с бункерами в москве, Балашихе, Чехове и чуть ли не в Калуге. Ветви проходят под жилыми домами.

Где еще может прятаться путин

Кроме названных "Собеседником" бункеров, СМИ сообщали также о возможном пункте хранения на Алтае в устье реки Урсул вблизи Монголии, Китая и Казахстана. Якобы там размещается один из самых современных бункеров, хотя официально здесь санаторий "Газпрома" "Алтайское подворье".

"Дача путина" на Алтае

Местные указывают, что именно на территории санатория размещается "дача путина" с бункером, строительство которого началось в 2009-2012 годах. Также о существовании бункера на Алтае в одном из интервью утверждал российский политолог Валерий Соловей.

В местности есть электроподстанция 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА, чего хватит для обеспечения электроэнергией около 6 тыс. домохозяйств. Предполагается, что бункер рассчитан на 50-100 тыс. человек, а продовольствия должно хватить на год.

Исчезновение ядерного шантажа

Несмотря на последние два года усиленного строительства бункеров, ядерный шантаж россии загадочно исчез, а угрозы ударить тактическим ядерным оружием уже не раздаются.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября во время The New York Times DealBook Summit, отвечая на вопрос о возможности ядерной войны, отверг мнение о том, что путин будет использовать ядерное оружие.

"Мне кажется, агрессия путина – абсолютно спрогнозированная им вещь. Он хочет просто захватить Украину и примитивно уничтожить наше население. И полностью управлять этой территорией", – подчеркнул Зеленский.

Американские издания сообщают, что власти Китая начали критиковать рф за ядерную риторику.

Премьер-министр Китая Ли Кецян в ходе саммита Ассоциации стран Восточной Азии заявил о недопустимости ядерных угроз. По его словам, понятно, что Пекин ни при каких обстоятельствах не поддержит нажатие путиным "красной кнопки".

Кроме того, чиновник отметил, что Пекин, безусловно, "отчуждал определенный дискомфорт" из-за безрассудной риторики россии в отношении Украины.

Как сообщал Телеграф, ранее генерал Николай Маломуж предположил, что таинственный бункер путина может оказаться огромным подземным комплексом, рассчитанным на несколько месяцев жизни. Само сооружение, вероятно, расположено на территории Алтайской республики.