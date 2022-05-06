Укр

"Никакой бункер не спасет": путина предупредили о применении ядерного оружия

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Запад найдет чем ответить Кремлю Новость обновлена 06 мая 2022, 20:05
Запад найдет чем ответить Кремлю

Западные страны будут реагировать на применение ядерного оружия очень жестко

Тот факт, что россия бряцает ядерным оружием перед западными странами, мировое сообщество не пугает, а наоборот заставляет готовиться. На жесткий ответ в случае применения "ядерки" намекнул даже Китай, а США и ЕС точно жестко отреагируют на такое решение кровавого диктатора владимира путина.

Об этом рассказал представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук в интервью "Телеграфу".

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По его словам, запуск ядерного оружия – это высокотехнологичный процесс, а не команда одного человека. Вероятность применения этого вооружения со стороны россии все же есть, однако надо понимать чем для Кремля обернется такое решение.

"Ядерное оружие – это тот фактор, когда Запад уже не сможет физически не вмешаться. Поскольку использование этого оружия россией развяжет руки Северной Кореи и Ирану. И США, Великобритании, ЕС придется максимально жестко реагировать на подобное путинское безумие. А именно вступлением в войну — и ударами по россии, возможно, не ядерными, но тактическими зарядами", — подчеркнул Макарук.

Эксперт добавил, что генерал Марк Милли, руководитель Пентагона Ллойд Остин, британский премьер Борис Джонсон уже высказывали свою позицию по поводу "ядерного шантажа путина" — все их заявления можно объединить фразой "хватит нас пугать ядерной палкой — у нас есть чем ответить ".

Макарук отметил, что даже в Китае уже начали предупреждать путина о последствиях его намерений. Так, в центральном китайском научном вестнике опубликовали аналитическую статью, в которой шла речь о новейших разработках КНР в области атомного оружия. В этой статье, в частности, отмечалось, что подобные технологии есть не только в Китае.

"Думаю, этим "бункерному деду" передали привет. Мол, такое оружие может быть не только у нас, но и у тех же американцев, британцев, французов. И они, в случае чего, пальнут так, что никакой бункер тебя не спасет", – резюмировал спикер InformNapalm.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ядерные страны" заявили, что развязывание ядерной войны недопустимо. При этом РФ, которая входит в их состав, активизировала свои ядерные силы, приведя их в полную боевую готовность еще в начале войны с Украиной.

При этом Кремль озвучил несколько сценариев, при которых применение ядерного оружия станет возможным.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ядерна зброя
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