Де ховається бункерний дід. Що відомо про мережу підземель путіна

До заповідника на Уралі військові не пускають туристів, бо там водиться особливий "звір"

Гірські хребти вважаються одними з найкращих місць для укриття від ядерної атаки, світові ЗМІ неодноразово поширювали чутки, мовляв, у російського диктатора володимира путіна є бункер глибоко в Уральському хребті під горою Ямантау, а також, можливо, кілька інших.

І ось знову тема, де ховається путін, вийшла на перші шпальти. Російські журналісти стверджують, що у путіна є ціла мережа таких сховків.

Розслідування

РосЗМІ з'ясували, що елітні бункери путіна розташовуються одразу в декількох регіонах рф: у москві, на Уралі, у Поволжі, передає "Собеседник" та публікує свіже розслідування щодо цього.

Будівництво тунелів у бункерах путіна

Будувати їх почали ще за СРСР, а в останні два роки ці роботи активізувалися, та нібито переросли у масштабне будівництво, яке важко приховати.

"Спірне питання, наскільки росія готова до звичайної війни, але до ядерної вона, мабуть, готова. Принаймні одна людина має шанс вціліти", — пише видання.

Точно сказати про кількість бункерів складно, бо ними займаються як офіційні установи ("Управління будівництва №30"), так і приватні. Щодо їх надійності — це питання залишається відкритим, бо будують їх ті ж компанії, що займалися зведенням палацу в Геленджику.

Гора Ямантау на Уралі є заповідником

На Уралі будують бункер в місті Міжгір'я, потрапити до населеного пункту можна лише за перепустками. У 90-х з’явилися дані, що у тутешній горі Ямантау будується бункер для перших осіб. У травні 2003-го Washington Post підтвердила цю інформацію.

Командний центр знаходиться всередині гори, на глибині приблизно 3000 футів від вершини. Це військова база для найвищого політичного керівництва. Потрапити до заповідника на горі не можна, територію охороняють військові та єгері з дронами і тепловізорами.

Елітні тунелі у москві йдуть під землю до 200 м та обладнані ліфтами за 55 мільйонів рублів. Йдеться про підземну систему "Метро-2", це мережа, яка пов'язує гілками на десятки кілометрів урядові установи москви (кремль, міноборони рф) з бункерами у москві, Балашисі, Чехові та ледь не у Калузі. Гілки проходять під житловими будинками.

Де ще може ховатися путін

Окрім названих "Собеседником" бункерів, ЗМІ повідомляли також про можливий пункт схову на Алтаї у гирлі річки Урсул поблизу Монголії, Китаю та Казахстану. Нібито там розташовується один із найсучасніших бункерів, хоча офіційно тут санаторій "Газпрому" "Алтайское подворье".

"Дача путіна" на Алтаї

Місцеві вказують, що саме на території санаторію розміщується "дача путіна з бункером, будівництво якого розпочалося 2009−2012 року. Також про існування бункера на Алтаї в одному з інтерв'ю стверджував російський політолог Валерій Соловей.

У місцевості є електропідстанція 110/10 кВ потужністю 12,6 МВА, чого вистачить для забезпечення електроенергією майже 6 тис. домогосподарств. Припускають, що бункер розраховано на 50-100 тис. осіб, а продовольства має вистачити на рік.

Зникнення ядерного шантажу

Незважаючи на останні два роки посиленого будівництва бункерів, ядерний шантаж росії загадково зник, а погрози вдарити тактичною ядерною зброєю вже не лунають.

Президент України Володимир Зеленський 30 листопада під час The New York Times DealBook Summit, відповідаючи на запитання щодо можливості ядерної війни, відкинув думку про те, що путін використовуватиме ядерну зброю.

"Мені здається, агресія путіна – абсолютно спрогнозована ним річ. Він хоче просто захопити Україну і примітивно знищити наше населення. І повністю керувати цією територією", – наголосив Зеленський.

Американські видання повідомляють, що влада Китаю почала критикувати рф за ядерну риторику.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян під час саміту Асоціації країн Східної Азії заявив про недопустимість ядерних погроз. З його слів зрозуміло, що Пекін за жодних обставин не підтримає натискання путіним "червоної кнопки".

Окрім того, високопосадовець зазначив, що Пекін, безперечно, "відучував певний дискомфорт" через безрозсудну риторику росії щодо України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше генерал Микола Маломуж припустив, що таємничий бункер путіна може виявитися величезним підземним комплексом, розрахованим на кілька місяців життя. Сама споруда, ймовірно, розташована на території Алтайської республіки.