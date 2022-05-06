"Ніякий бункер не врятує": путіна попередили щодо застосування ядерної зброї

Західні країни реагуватимуть на застосування ядерної зброї дуже жорстко

Той факт, що росія брязкає ядерною зброєю перед західними країнами, світову спільноту не лякає, а навпаки змушує готуватися. На жорстку відповідь у разі застосування "ядерки" натякнув навіть Китай, а США та ЄС точно жорстко відреагують на таке рішення кривавого диктатора володимира путіна.

Про це розповів речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук в інтерв'ю "Телеграфу".

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За його словами, запуск ядерної зброї — це високотехнологічний процес, а не команда однієї людини. Ймовірність застосування цього озброєння з боку росії таки є, однак треба розуміти чим для Кремля обернеться таке рішення.

"Ядерна зброя – це той фактор, коли Захід уже не зможе фізично не втрутитися. Оскільки використання цієї зброї росією розв’яже руки Північній Кореї та Ірану. І США, Великобританії, ЄС доведеться максимально жорстко реагувати на подібне путінське божевілля. А саме вступом у війну — і ударами по росії, можливо, не ядерними, але тактичними зарядами", — наголосив Макарук.

Експерт додав, що генерал Марк Міллі, керівник Пентагону Ллойд Остін, британський прем’єр Борис Джонсон вже висловлювали свою позицію щодо "ядерного шантажу путіна" — всі їх заяви можна об'єднати фразою "вистачить нас лякати ядерною палицею – у нас є чим відповісти".

Макарук зазначив, що навіть у Китаї вже почали попереджати путіна про наслідки його намірів. Так, у центральному китайському науковому віснику опублікували аналітичну статтю, у якій йшлося про новітні розробки КНР у сфері атомної зброї. У цій статті, зокрема, наголошувалося, що подібні технології є не лише у Китаї.

"Думаю, цим "бункерному дідові" передали привіт. Мовляв, така зброя може бути не лише у нас, а й у тих самих американців, британців, французів. І вони, у разі чого, пульнуть так, що ніякий бункер тебе не врятує", — резюмував речник InformNapalm.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ядерні країни" заявили, що розв'язання ядерної війни є неприпустимим. При цьому РФ, яка входить до їх складу, активізувала свої ядерні сили, привівши їх у повну бойову готовність, ще на початку війни з Україною.

При цьому Кремль озвучив кілька сценаріїв, за яких застосування ядерної зброї стане можливим.