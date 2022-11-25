путин озвучил новый безумный фейк о ВСУ (видео)

путин снова вспомнил про "нацистов" в Украине

Во время встречи с матерями участников так называемой "спецоперации" президент россии владимир путин не только прокомментировал аннексию украинских террторий, но и запустил новый фейк о Вооруженных силах Украины.

Так, согласно новым выдумкам российского диктатора, в армии Украины якобы не считаются с потерями личного состава, да и вообще расстреливают своих солдат за неповиновение.

"Используют их (украинских военнослужащих — Ред.) как пушечное мясо, без всякого преувеличения. Там с потерями не считаются. Вообще не считаются. А тех, кто ведет себя не правильно, как они считают — расстреливают перед строем. Наши ребята своими глазами наблюдали. Тела валяются, даже не забирают расстрелянных. Вот недавно один случай был — пять человек расстреляли перед строем тех, кто отказывался идти или ушел с позиций. Там другая моральная атмосфера совсем", — сказал путин.

По убеждению главы кремля, данные выдумки якобы лишний раз подтверждают, что россия воюет с "неонацистским режимом".

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