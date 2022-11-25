путін пошкодував, що не анексував Донбас раніше: назвав цікаву причину

росія нібито сподівалася, що Донбас повернеться до складу України

Президент росії володимир путін прокоментував анексію українського Донбасу під час зустрічі з матерями учасників так званої "спецоперації".

Кремлівський диктатор заявив, що росія з 2014 року нібито щиро сподівалася домовитися, що Донбас повернеться до складу України, але не відчувала до кінця настрою людей.

"Ми виходили з того, що може вдасться домовитися і Луганськ, Донецьк у рамках Мінських домовленостей зможуть, якось возз’єднається з Україною. Ми щиро до цього йшли, але ж ми не відчували до кінця настрою людей. До кінця неможливо було зрозуміти що там відбувається ", — сказав глава росії.

Також путін додав, що тепер йому стало зрозуміло, що анексія росією українських територій мала статися раніше.

"Можливо, і не було б стільки втрат серед мирних громадян. Не було б стільки загиблих дітей під обстрілами", — каже путін.

Нагадаємо, що 30 жовтня 2022 року володимир путін проголосив анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. А раніше росія визнала "незалежність" окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

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