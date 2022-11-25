путін зустрівся з "солдатськими матерями" — це виявилися підставні чиновниці (фото)

Стало відомо, хто насправді був присутнім на зустрічі з путіним

Президент росії володимир путін провів зустріч з матерями російських солдатів, які беруть участь у повномасштабній війні в Україні. Однак у мережі вже запідозрили недобре і засумнівалися в тому, що всі жінки, які перебувають на зустрічі, дійсно є матерями військовослужбовців.

У п’ятницю, 25 листопада, у резиденції президента в Ново-Огарьово відбулася зустріч путіна та учасниць громадських організацій – "Комітет солдатських матерів" та "Союз матерів і дружин військовослужбовців". Про це повідомили у пресслужбі кремля.

Путін заявив, що поділяє тривогу матерів, чиї сини були мобілізовані, а також поділяє біль матерів загиблих солдатів. Водночас він звернувся до учасниць зустрічі із закликом не вірити інформації в інтернеті, оскільки там "загалом нічого не можна довіряти, там купа всяких фейків, обману, брехні".

На зустрічі з путіним, судячи з відеозаписів, були присутні 18 жінок. Серед них виявилося й кілька російських чиновниць. У Telegram-каналі "Можемо пояснити" повідомляють, що деякі зі співрозмовниць президента Росії — московська чиновниця і депутат-єдинорос Ольга Бельцева, голова виконкому "Загальноросійського народного фронту" в Підмосков’ї Юлія Белехова та член Громадської палати Орєхово-Зуєво Марина Мігунова. Проте перевіреної інформації про те, чи справді їхні родичі воюють в Україні, немає.

Учасниця зустрічі Юлія Бєлєхова

Учасниця зустрічі Олеся Шигіна

Учасниця зустрічі Надія Узунова

За інформацією Telegram-каналу "Можемо пояснити", праворуч від путіна (жінка в чорній хустці) знаходиться Жарадат Агуєва. Вона є представницею чеченської "аристократії". Відомо, що обидва її сини воюють в Україні. Про "подвиги" одного з них у соціальних мережах розповідав кадиров.

Учасниця зустрічі Жарадат Агуєва

Важливо відзначити, що про підготовку до проведення зустрічі стало відомо кілька днів тому. Однак тоді ж організатор "Рада матерів та дружин" заявила, що жодну з представниць не покликали на зустріч.

"З досвіду точно можу сказати, яка це буде зустріч — матері поставить правильні питання, які заздалегідь узгодять, вивірять, і жодна неузгоджена людина не зможе ні потрапити на цю зустріч, ні поставити це питання. Скільки ми не намагалися, у нас не виходить ...", — сказала організатор "Рада матерів і дружин".

Нагадаємо, що раніше на одному з відео із зустрічі путіна з жінками льотного складу російських авіакомпаній вдалося розглянути невмілий монтаж.