Український журналіст Юрій Бутусов висловився про те, з чого починав російську агресію проти України путін і до чого дійшли його задуми наразі

Стратегія путіна

Листопад 2013-го. Зараз розженемо купку малоросів на Майдані, вони зрозуміють, що росію треба любити та підкорятися.

Лютий 2014-го. Зараз застрелимо купку н*циків, які не люблять лояльну нам владу…

Квітень 2014-го. Зараз вб’ємо кілька сотен, які не люблять російськомовних…

Лютий 2022-го. Вб’ємо кілька тисяч нацистів, які не люблять росію.

Березень 2022-го. Вб’ємо кілька десятків тисяч, яким не подобається, що їх вбиває росія.

Листопад 2022-го. Вб’ємо та заморозимо міліони українців, бо не мають права на існування ті, хто вже ніколи не буде любити та підкорятися росії.