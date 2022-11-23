Стратегія путіна. Що змінилося з листопада 2013 до листопада 2022 - Юрій Бутусов
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Український журналіст Юрій Бутусов висловився про те, з чого починав російську агресію проти України путін і до чого дійшли його задуми наразі
Стратегія путіна
Листопад 2013-го. Зараз розженемо купку малоросів на Майдані, вони зрозуміють, що росію треба любити та підкорятися.
Лютий 2014-го. Зараз застрелимо купку н*циків, які не люблять лояльну нам владу…
Квітень 2014-го. Зараз вб’ємо кілька сотен, які не люблять російськомовних…
Лютий 2022-го. Вб’ємо кілька тисяч нацистів, які не люблять росію.
Березень 2022-го. Вб’ємо кілька десятків тисяч, яким не подобається, що їх вбиває росія.
Листопад 2022-го. Вб’ємо та заморозимо міліони українців, бо не мають права на існування ті, хто вже ніколи не буде любити та підкорятися росії.
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