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Стратегія путіна. Що змінилося з листопада 2013 до листопада 2022 - Юрій Бутусов

Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
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Плани путіна за останні роки значно змінилися Новина оновлена 23 листопада 2022, 18:41
Плани путіна за останні роки значно змінилися. Фото ria.ru

Український журналіст Юрій Бутусов висловився про те, з чого починав російську агресію проти України путін і до чого дійшли його задуми наразі

Стратегія путіна

Листопад 2013-го. Зараз розженемо купку малоросів на Майдані, вони зрозуміють, що росію треба любити та підкорятися.

Лютий 2014-го. Зараз застрелимо купку н*циків, які не люблять лояльну нам владу…

Квітень 2014-го. Зараз вб’ємо кілька сотен, які не люблять російськомовних…

Лютий 2022-го. Вб’ємо кілька тисяч нацистів, які не люблять росію.

Березень 2022-го. Вб’ємо кілька десятків тисяч, яким не подобається, що їх вбиває росія.

Листопад 2022-го. Вб’ємо та заморозимо міліони українців, бо не мають права на існування ті, хто вже ніколи не буде любити та підкорятися росії.

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Теги:
#Юрій Бутусов #Володимир Путін