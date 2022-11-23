Стратегия путина. Что изменилось с ноября 2013 по ноябрь 2022 - Юрий Бутусов
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Украинский журналист Юрий Бутусов высказался о том, с чего начинал российскую агрессию против Украины путин и до чего дошли его замыслы сегодня
Стратегия путина
Ноябрь 2013 года. Сейчас разгоним кучку малороссов на Майдане, они поймут, что надо любить и подчиняться.
Февраль 2014 года. Сейчас застрелим кучку н*циков, которые не любят лояльную нам власть...
Апрель 2014 года. Сейчас убьем несколько сотен, которые не любят русскоязычных…
Февраль 2022-го. Убьем несколько тысяч нацистов, не любящих россию.
Март 2022-го. Убьем несколько десятков тысяч, которым не нравится, что их убивает россия.
Ноябрь 2022-го. Убьем и заморозим миллионы украинцев, потому что не имеют права на существование те, кто уже никогда не будет любить и подчиняться россии.
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