Меркель зробила відверте зізнання щодо путіна, але своїх помилок не визнала
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Меркель заявила, що їй не вистачило впливу наполягти на переговорах із путіним перед його вторгненням в Україну.
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з президентом рф володимиром путіним у 2021 році.
Але так і не змогла вплинути на російського президента, оскільки невдовзі мала залишити свою посаду.
Про це йдеться в інтерв'ю Меркель німецькому журналу Der Spiegel. Ексканцлерка розповіла, що вона та президент Франції Еммануель Макрон планували провести переговори з путіним у рамках ЄС у 2021 році, тобто в останнє літо її перебування при владі.
"Але у мене більше не було важелів, щоб наполягати, тому що, зрештою, всі знали: восени вона йде", — розповіла Меркель.
Також німецька політикиня згадала свій останній візит до Москви в серпні 2021 року.
"Відчуття було дуже зрозумілим: "З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для путіна важлива тільки влада", — зазначила Меркель.
При цьому в інтерв'ю колишній канцлер ФРН не визнала, що допустила помилки у відносинах з Кремлем, за які зараз розплачується Україна.
Нагадаємо, Ангела Меркель пішла з політики у вересні 2021 року після 16 років перебування при владі. За підсумками парламентських виборів, що відбулися, у грудні того ж року, канцлером Німеччини став соціал-демократ Олаф Шольц.
Раніше ексканцлерка заявила, що не вважає себе винною в тому, що росія вдалася до військової агресії проти сусідньої держави. Крім того, вона закликала працювати над створенням загальноєвропейської архітектури безпеки спільно з російською федерацією.
Днями колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон публічно заявив: на початку вторгнення Росії Німеччина була не проти розпаду української держави в обмін на швидке закінчення війни.
Втім, слід розуміти, що позиція Берліна з ходом війни змінювалася. Наприкінці жовтня після візиту до Києва президент ФРН Штайнмаєр опублікував програмну статтю, де чітко вказав вектор німецької політики у найближчі десятиліття. Там же він фактично визнав помилки політичного керівництва Німеччини щодо Росії.