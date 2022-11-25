Меркель зробила відверте зізнання щодо путіна, але своїх помилок не визнала

Меркель заявила, що їй не вистачило впливу наполягти на переговорах із путіним перед його вторгненням в Україну.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з президентом рф володимиром путіним у 2021 році.

Але так і не змогла вплинути на російського президента, оскільки невдовзі мала залишити свою посаду.

Про це йдеться в інтерв'ю Меркель німецькому журналу Der Spiegel. Ексканцлерка розповіла, що вона та президент Франції Еммануель Макрон планували провести переговори з путіним у рамках ЄС у 2021 році, тобто в останнє літо її перебування при владі.

"Але у мене більше не було важелів, щоб наполягати, тому що, зрештою, всі знали: восени вона йде", — розповіла Меркель.

Також німецька політикиня згадала свій останній візит до Москви в серпні 2021 року.

"Відчуття було дуже зрозумілим: "З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для путіна важлива тільки влада", — зазначила Меркель.

При цьому в інтерв'ю колишній канцлер ФРН не визнала, що допустила помилки у відносинах з Кремлем, за які зараз розплачується Україна.

Нагадаємо, Ангела Меркель пішла з політики у вересні 2021 року після 16 років перебування при владі. За підсумками парламентських виборів, що відбулися, у грудні того ж року, канцлером Німеччини став соціал-демократ Олаф Шольц.

Раніше ексканцлерка заявила, що не вважає себе винною в тому, що росія вдалася до військової агресії проти сусідньої держави. Крім того, вона закликала працювати над створенням загальноєвропейської архітектури безпеки спільно з російською федерацією.

Днями колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон публічно заявив: на початку вторгнення Росії Німеччина була не проти розпаду української держави в обмін на швидке закінчення війни.

Втім, слід розуміти, що позиція Берліна з ходом війни змінювалася. Наприкінці жовтня після візиту до Києва президент ФРН Штайнмаєр опублікував програмну статтю, де чітко вказав вектор німецької політики у найближчі десятиліття. Там же він фактично визнав помилки політичного керівництва Німеччини щодо Росії.