Меркель відзначилася новою абсурдною заявою про росію

Політик відзначила, що для цього може знадобитися багато витримки

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, котра раніше підтримала українців у їх протистоянні агресору, закликала працювати над створенням загальноєвропейської архітектури безпеки спільно з російською федерацією.

Як у п'ятницю, 30 вересня, пише видання Sueddeutsche Zeitung, про це німецький політик заявила під час пресконференції з журналістами на заході у місті Гослар, наголосивши, що для відповідного створення міжнародній спільноті може знадобитися багато зусиль та витримки.

"Потрібно продовжувати працювати над загальноєвропейською архітектурою безпеки за участю російської федерації, навіть якщо для цього потрібно багато витримки", — заявила Меркель.

Варто нагадати, що напередодні німецька ексканцлерка звернулася до світу із закликом не нехтувати погрозами російського президента володимира путіна щодо застосування ядерної зброї.

"Ставитися до слів серйозно, не відмахуватися від них із самого початку, мовляв, це всього лише блеф, але ставитися до них серйозно, це ні в якому разі не ознака слабкості чи умиротворення, а ознака політичної мудрості", — наголосила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як німецька ексканцлерка прокоментувала повномасштабне російське вторгнення в Україну, наголосивши, що не вважає себе винною в тому, що росія вдалася до військової агресії проти сусідньої держави. Ангела Меркель також додала, що своєї провини у тому, що не здійснила спроб, аби запобігти війні, не вбачає.