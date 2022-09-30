Меркель отметилась новым абсурдным заявлением о россии

Политик отметила, что для этого может потребоваться много выдержки

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, ранее поддержавшая украинцев в их противостоянии агрессору, призвала работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности совместно с российской федерацией.

Как в пятницу, 30 сентября, пишет издание Sueddeutsche Zeitung, об этом немецкий политик заявила во время пресс-конференции с журналистами на мероприятии в городе Гослар, подчеркнув, что для соответствующего создания международного сообщества может потребоваться много усилий и выдержки.

"Нужно продолжать работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием российской федерации, даже если для этого требуется много выдержки", — заявила Меркель.

Стоит напомнить, что накануне немецкая экс-канцлер обратилась к миру с призывом не пренебрегать угрозами российского президента владимира путина относительно применения ядерного оружия.

"Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, ол, это всего лишь блеф, но относиться к ним серьезно, это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости ", — подчеркнула она.

Ранее "Телеграф" сообщал, как немецкая экс-канцлер прокомментировала полномасштабное российское вторжение в Украину, подчеркнув, что не считает себя виновной в том, что россия прибегла к военной агрессии против соседнего государства. Ангела Меркель также добавила, что своей вины в том, что не совершила попыток, чтобы предотвратить войну, не видит.