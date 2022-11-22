"Пропаганди нам не треба": у Німеччині відверто принизили кремль

У Німеччині розповіли, хто замість представників російської влади поїде на Конференцію до Мюнхена.

Німеччина відверто принизила владу росії, яка через війну зіпсувала відносини не лише з Україною, а й з усім світом. На щорічну Мюнхенську конференцію з безпеки не запросили жодного представника офіційної влади росії. Про це стало відомо із повідомлення німецького дипломата, голови конференції Крістофа Гойсґена, опублікованого у Twitter 21 листопада.

Твіт Крістофа Гойсґена, голови Мюнхенської конференції

Конференція має відбутися у лютому 2023 року. Гойсґен у своєму Twitter написав, що офіційні особи росії цього разу не запрошені на конференцію, оскільки Німеччина не хоче давати їм платформу для пропаганди. Натомість на захід запросили представників опозиції та осіб, які були виселені з країни.

"Їхні голоси мають бути почуті та посилені", — написав німецький дипломат у своєму мікроблозі.

Варто зазначити, що Мюнхенська конференція з безпеки вважається одним із найпрестижніших міжнародних форумів у сфері міжнародної безпеки. Щороку в ній беруть участь президенти десятків країн, члени їхніх урядів, міністри, політики та громадські діячі.

На офіційному сайті Конференції опубліковано повідомлення, в якому її організатори називають військову агресію росії в Україні "поворотним моментом", який завдав великих страждань Україні та посилив кризи в інших країнах.

У 2023 році в рамках зустрічі представники різних країн світу зможуть оцінити "рівень згуртованості альянсу та політичну відданість заснованому на верховенстві закону міжнародному порядку".

Нагадаємо, що в 2007 році на Мюнхенську конференцію було запрошено президента росії володимира путіна. Проголошуючи промову, він тоді сильно розкритикував наміри США та їхніх союзників, які розширенням НАТО нібито намагаються завдати загрози росії. Зараз, аналізуючи виступ путіна багато спостерігачів кажуть, що це був сигнал про довготривалі наміри кремля.

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