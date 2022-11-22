"Пропаганды нам не надо": в Германии откровенно унизили кремль

В Германии рассказали, кто вместо представителей российских властей поедет на Конференцию в Мюнхен.

Германия откровенно унизила власти россии, которая из-за войны испортила отношения не только с Украиной, но и со всем миром. На ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности не пригласили ни одного представителя официальных властей рф. Об этом стало известно из сообщения немецкого дипломата, главы конференции Кристофа Гойсґена, опубликованного в Twitter 21 ноября.

Твит Кристофа Гойсґена, главы Мюнхенской конференции

Конференция должна состояться в феврале 2023 года. Гойсґен в своем Twitter написал, что официальные лица рф в этот раз не приглашены на конференцию, поскольку Германия не хочет давать им платформу для пропаганды. Вместо них на мероприятие пригласили представителей оппозиции и особ, которые были изгнаны из страны.

"Их голоса должны быть услышаны и усилены", — написал немецкий дипломат в своем микроблоге.

Стоит отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности считается одним из самых престижных международных форумов в сфере международной безопасности. Каждый год в ней принимают участие президенты десятков стран, члены их правительств, министры, политики и общественные деятели.

На официальном сайте Конференции опубликовано сообщение, в котором ее организаторы называют военную агрессию рф в Украине "поворотным моментом", который причинил большие страдания Украине и усилил кризисы в других странах.

В 2023 году в рамках встречи представители разных стран мира смогут оценить "уровень сплоченности альянса и политическую приверженность основанному на верховенстве закона международному порядку".

Напомним, что в 2007 году на Мюнхенскую конференцию был приглашен президент рф владимир путин. Провозглашая речь он тогда сильно раскритиковал намерения США и их союзников, которые расширением НАТО якобы пытаются нанести угрозу россии. Сейчас, анализируя выступление путина многие наблюдатели говорят, что это был сигнал о долговременных намерениях Кремля.

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