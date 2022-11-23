Заперечували і хотіли розпаду України: Джонсон відкрив правду, як лідери ЄС сприйняли вторгнення рф

Європа надто залежала від росії в енергетичному плані, коли назрівала повномасштабна війна

Німеччина, яка зараз всіляко підтримує Україну та протистоїть російській пропаганді на різних рівнях, перед лютневим вторгненням рф була готова погодитись на розпад нашої країни. Він зазначив, що початково в Берліні підтримували результат війни, при якому офіційний Київ отримав поразку.

Такі одкровення від політика почули журналісти CNN, повідомляє "Телеграф". Варто додати, що Джонсон також розкритикував Італію та Францію, згадуючи про підготовку росії до війни та накопичення військ на кордоні з Україною.

За словами британського експрем’єра, загалом дії рф стали для європейців справжнім шоком. Фактично в режимі реального часу можна було спостерігати, як Москва перекидає нові й нові військові сили до кордону. При цьому реальної єдності в Європі щодо ситуації не було.

"Німецька думка на певному етапі полягала в тому, що якщо це станеться, то буде катастрофою. Тоді буде краще, щоб усе швидко закінчилося, а Україна розпалася", — згадує Джонсон розмови з колегами.

Таку позицію він пояснює наявністю певних економічних причин у лідерів інших країн. І хоча він не підтримував таку позицію, сам говорить, що частково здатен зрозуміти, чому та ж Німеччина поводилася подібним чином. Так він натякає на початкову залежність Берліна від російських енергоносіїв.

Також Борис Джонсон підкреслив, що французи та італійці також довго сумнівалися, до якого "табору" варто приєднатися. У Римі взагалі говорили, що не можуть підтримати британську позицію щодо вторгнення росії в Україну. Проте все змінилося після того, як світ побачив готовність України до боротьби.

"Після всіх моїх тривог я віддаю належне тому, як діяв Євросоюз. Вони об’єдналися. Санкції були жорсткими", — сказав Джонсон.

Зазначимо, що слова Джонсона про зміну позиції Європи яскраво демонструє військова підтримка, яку отримує Київ. Так, лише днями Німеччина презентувала чергові поставки зброї, яка стане в нагоді нашим ЗСУ.