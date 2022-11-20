Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу: що у списку

Україна отримала нову партію обладнання та техніки

Поки Німеччина та Україна ведуть переговори щодо початку постачання танків Leopard 2, ЗСУ отримали від Берліна нову партію військового обладнання та техніки.

Як проінформувала пресслужба Генштабу, інформація про постачання з’явилася на сайті уряду Німеччини. Техніка та обладнання зі списку виділяються із запасів Бундесверу або закуповуються у промисловості.

Зазначається, що в оновленому списку йдеться про передачу потреб ВСУ:

додаткових боєприпасів до РСЗВ Mars II;

3 великовантажні напівпричепи до тягачів M1070 Oshkosh (всього вже 8);

17 автомобілів для прикордонників (всього вже 39);

навантажувач (всього 4);

запчастини до великокаліберних кулеметів М2;

24 кулемети MG3 до бронетехніки (всього 30);

10 датчиків захисту від дронів (всього 28);

20 спеціальних приладів для пристроїв захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.

У повідомленні також зазначено, що Німеччина збільшила витрати на ініціативу модернізації до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти виділені насамперед на підтримку України, а також фінансування внесків до Європейського фонду миру, через який оплачуються послуги, що надаються Україні країнами-членами ЄС.

Як повідомлялося раніше, нещодавно стало відомо про велику проблему з переданими Німеччиною САУ PzH 2000. Через активне їх використання багато хто з них уже потребує ремонту, але через відсутність дефіцитних деталей провести його не так вже й просто.