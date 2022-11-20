Украина получила от Германии новую военную помощь: что в списке
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Украина получила новую партию оборудования и техники
Пока Германия и Украина ведут переговоры относительно начала поставок танков Leopard 2, ВСУ получили от Берлина новую партию военного оборудования и техники.
Как проинформировала пресс-служба Генштаба, информация о поставках появилась на сайте правительства Германии. Техника и оборудование из списка выделяется из запасов Бундесвера или закупаются у промышленности.
Отмечается, что в обновленном списке говорится о передаче на нужды ВСУ:
- дополнительных боеприпасов к РСЗО Mars II;
- 3 большегрузные полуприцепа к тягачам M1070 Oshkosh (всего уже 8);
- 17 автомобилей для пограничников (всего уже 39);
- погрузчик (всего 4);
- запчасти к крупнокалиберным пулеметам М2;
- 24 пулемета MG3 к бронетехнике (всего 30);
- 10 датчиков защиты от дронов (всего 28);
- 20 специальных приборов для устройств защиты от дронов;
- 116 полевых обогревателей.
В сообщении также указано, что Германия увеличила расходы на инициативу по модернизации до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства выделены в первую очередь на поддержку Украины, а также финансирование взносов в Европейский фонд мира, через который оплачиваются услуги, предоставляемые Украине странами-членами ЕС.
Как сообщалось ранее, недавно стало известно о большой проблеме с переданными Германией САУ PzH 2000. Из-за активного их использования многие из них уже нуждаются в ремонте, но из-за отсутствия дефицитных деталей провести его не так уж и просто.