Украина получила от Германии новую военную помощь: что в списке

Украина получила новую партию оборудования и техники

Пока Германия и Украина ведут переговоры относительно начала поставок танков Leopard 2, ВСУ получили от Берлина новую партию военного оборудования и техники.

Как проинформировала пресс-служба Генштаба, информация о поставках появилась на сайте правительства Германии. Техника и оборудование из списка выделяется из запасов Бундесвера или закупаются у промышленности.

Отмечается, что в обновленном списке говорится о передаче на нужды ВСУ:

дополнительных боеприпасов к РСЗО Mars II;

3 большегрузные полуприцепа к тягачам M1070 Oshkosh (всего уже 8);

17 автомобилей для пограничников (всего уже 39);

погрузчик (всего 4);

запчасти к крупнокалиберным пулеметам М2;

24 пулемета MG3 к бронетехнике (всего 30);

10 датчиков защиты от дронов (всего 28);

20 специальных приборов для устройств защиты от дронов;

116 полевых обогревателей.

В сообщении также указано, что Германия увеличила расходы на инициативу по модернизации до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства выделены в первую очередь на поддержку Украины, а также финансирование взносов в Европейский фонд мира, через который оплачиваются услуги, предоставляемые Украине странами-членами ЕС.

Как сообщалось ранее, недавно стало известно о большой проблеме с переданными Германией САУ PzH 2000. Из-за активного их использования многие из них уже нуждаются в ремонте, но из-за отсутствия дефицитных деталей провести его не так уж и просто.