Джонсон стане "двигуном" плану Маршалла для України: про що йдеться

"Друг України" хоче заснувати фонд на підтримку нашої країни

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який підтримує Україну від початку російського вторгнення, має намір створити нову організацію, яка б працювала на відновлення української економіки, яку зруйнувала війна.

Як повідомляє The Telegraph, про це розповів близький товариш Джонсона. Він назвав нову організацію аналогом "плану Маршалла" та висловив упевненість, що колишньому британському прем'єру вдасться залучити "багато грошей" від приватних донорів для відновлення економіки та інфраструктури України.

Крім цього, Борис Джонсон має намір заснувати фонд на підтримку України. Для цього наприкінці жовтня він відкрив офіс у Вестмінстері.

Додамо, що План Маршалла — програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Її у 1947 році запропонував держсекретар США Джордж К. Маршалл. Ця програма допомоги реалізовувалася протягом 4-ох років — з квітня 1948 р. по червень 1952 р. У той час за цим планом було передано близько 13 мільярдів доларів (бл. 123 млрд доларів після інфляції) у вигляді технічної й економічної допомоги для підтримки відновлення економіки європейських країн, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС).

Нагадаємо, що Борис Джонсон від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово приїжджав з офіційним візитом до Києва. Він публічно засуджував і засуджує російського диктатора володимира путіна за розв'язану ним війну. При цьому Джонсон пропонував програму підготовки для українських військових, а також допомагав з постачанням важливого озброєння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новим британським прем'єром став Ріші Сунак. Наступного дня після призначення на посаду він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.