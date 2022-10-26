"Завжди будемо з Україною": новий прем’єр Великої Британії зателефонував Зеленському

Новий прем’єр країни запевнив у подальшій підтримці України

Новий прем’єр Великобританії Ріші Сунак провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, у якому запевнив його у непохитності подальшої підтримки нашої країни.

Як повідомив Сунак у своєму Твіттері, український народ може розраховувати на солідарність та підтримку з боку Сполученого Королівства.

"Ми завжди будемо з Україною", — написав він.

Інформацію також підтвердив Зеленський, який також підкреслив, що цей дзвінок для Сунака був першою розмовою з лідером іншої країни на його новій посаді.

"Я ціную, що перший дзвінок Прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. І завжди вдячний народу Британії за підтримку", — написав він.

У своєму традиційному зверненні за підсумком 25 жовтня Зеленський також повідомив, що запросив Сунака відвідати Київ.

"Україна та Британія досягли найкращих відносин станом на цей час, але все одно є потенціал для того, щоб збільшити нашу співпрацю, щоб дати більше користі нашим суспільствам. Запросив пана Прем’єр-міністра відвідати Україну", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, після відставки Ліз Трасс у Британії розпочалися перегони за посаду прем’єра країни. Основними кандидатами були Ріші Сунак, Пенні Мордонт та Борис Джонсон.

Втім, пізніше Мордонт та Джонсон вирішили зняти свої кандидатури. 25 жовтня Сунак зустрівся з королем і отримав від нього прохання розпочати формування уряду.