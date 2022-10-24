Новим британським прем'єром буде Ріші Сунак: чим він відомий і що говорив про Україну

Колишній міністр фінансів Британії обіцяв Україні підтримку

Новим прем'єр-міністром Великої Британії та лідером Консервативної партії після відставки Ліз Трасс, яка пробула на посаді всього 45 днів, стане Ріші Сунак. Його потенційна конкурентка Пенні Мордонт у понеділок, 24 жовтня, зняла свою кандидатуру з політичних перегонів.

Як передає BBC, Мордонт заявила, що її рішення є зваженим і вона повністю підтримує кандидатуру Ріші Сунака.

"В результаті ми обрали нашого наступного прем’єр-міністра. Це рішення є історичним та ще раз демонструє різноманітність та талант нашої партії. Я повністю підтримую Ріші. Я пишаюся кампанією, яку ми провели, і вдячна усім тим, хто з усіх боків нашої партії підтримав мене. Ми всі зобов'язані перед країною, один перед одним і перед Ріші Сунаком, об'єднатися та працювати разом на благо нації. Має бути виконана велика робота", — пояснила Мордонт своє рішення.

Таким чином, Ріші Сунак залишився єдиним кандидатом на посаду глави британського уряду. За інформацією BBC, оголосити його прем'єром Британії можуть вже у вівторок, 25 жовтня. Коли це станеться, він стане наймолодшим прем'єр-міністром Великої Британії (йому 42 роки) та першою людиною індійського походження на цій посаді.

Ріші Сунак: біографія

Ріші Сунак став депутатом парламенту Великої Британії у 2015 році. Він приєднався до Консервативної партії, а у 2020-2022 роках став міністром фінансів Сполученого Королівства. За час своєї діяльності він отримав безліч схвальних відгуків й здобув популярність, адже вдало боровся з викликами британської економіки після пандемії коронавірусу та локдауну, до якого вона призвела.

Траплялися у кар'єрі Сунака і скандали. Зокрема, у 2022 році його сім'я потрапила під шквал критики, коли з'ясувалося, що компанія Infosys дружини Сунака — Акшати Мурті, яка є однією з найбагатших жінок Британії — працювала на території РФ після початку війни в Україні. Додамо, що у квітні компанія припинила співпрацю з країною-агресором.

Варто зазначити, що Ріші Сунак був серед перших з-поміж міністрів, які розкритикували колишнього прем'єра Бориса Джонсона. Він разом із міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом 8 липня оголосили про свою відставку і публічно заявили про незгоду з діями чинного прем’єра. Але при цьому він повністю підтримував політику уряду Джонсона щодо тиску на Росію після військового вторгнення в Україну.

Що Ріші Сунак говорив про Україну

Ріші Сунак неодноразово заявляв про те, що збереже курс на підтримку України та буде її посилювати.

"Президенте Зеленський, відважні громадяни України, не сумнівайтеся в тому, що незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником", — заявляв він в інтерв’ю The Sun у липні.

"Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис Джонсон", — написав Сунак у Твіттері 18 липня.

А 23 жовтня Ріші Сунак похвалив Бориса Джонсона за боротьбу з Путіним: "Він провів нашу країну через одні з найскладніших викликів, з якими ми коли-небудь стикалися, а потім взявся проти Путіна та його варварської війни в Україні. За це ми завжди будемо йому вдячні".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Борис Джонсон публічно відмовився від участі у виборах на посаду прем'єра Великої Британії. Колишній прем'єр заявив, що не зміг домовитися з Сунаком та ще однією претенденткою на цю посаду Пенні Мордант, а тому вирішив не продовжувати виборчі перегони.