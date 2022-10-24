Новым британским премьером будет Риши Сунак: чем он известен и что говорил об Украине

Бывший министр финансов Британии обещал Украине поддержку

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии после отставки Лиз Трасс, пробывшей в должности всего 45 дней, станет Риши Сунак. Его потенциальная конкурентка Пенни Мордонт в понедельник, 24 октября, сняла свою кандидатуру с политической гонки.

Как передает BBC, Мордонт заявила, что ее решение взвешено и она полностью поддерживает кандидатуру Риши Сунака.

"В результате мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз демонстрирует разнообразие и талант нашей партии. Я полностью поддерживаю Риши. Я горжусь кампанией, которую мы провели, и благодарна всем тем, кто со всех сторон нашей партии поддержал меня. Мы все обязаны перед страной, друг перед другом и перед Риши Сунаком, объединиться и работать вместе во благо нации. Должна быть проделана большая работа", — объяснила Мордонт свое решение.

Таким образом, Риши Сунак остался единственным кандидатом на должность главы британского правительства. По информации BBC, объявить его премьером Британии могут уже во вторник, 25 октября. Когда это произойдет, он станет самым молодым премьер-министром Великобритании (ему 42 года) и первым человеком индийского происхождения на этом посту.

Риши Сунак: биография

Риши Сунак стал депутатом парламента Великобритании в 2015 году. Он присоединился к Консервативной партии, а в 2020-2022 годах стал министром финансов Соединенного Королевства. За время своей деятельности он получил множество одобрительных отзывов и приобрел известность, ведь удачно боролся с вызовами британской экономики после пандемии коронавируса и локдауна, к которому она привела.

Бывали в карьере Сунака и скандалы. В частности, в 2022 году его семья попала под шквал критики, когда выяснилось, что компания Infosys жены Сунака — Акшаты Мурти, являющейся одной из самых богатых женщин Британии, — работала на территории РФ после начала войны в Украине. Добавим, что в апреле компания прекратила сотрудничество со страной-агрессором.

Стоит отметить, что Риши Сунак был среди первых из министров, раскритиковавших бывшего премьера Бориса Джонсона. Он вместе с министром здравоохранения Саджидом Джавидом 8 июля объявили о своей отставке и публично заявили о несогласии с действиями действующего премьера. Но при этом он полностью поддерживал политику правительства Джонсона насчет давления на Россию после военного вторжения в Украину.

Что Риши Сунак говорил об Украине

Риши Сунак неоднократно заявлял, что сохранит курс в поддержку Украины и будет ее усиливать.

"Президент Зеленский, отважные граждане Украины, не сомневайтесь в том, что независимо от того, что произойдет здесь в последующие недели, Соединенное Королевство будет дальше вашим самым крепким союзником", — заявлял он в интервью The Sun в июле.

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю ту политику полной поддержки Украины, которую так умело возглавлял Борис Джонсон", — написал Сунак в Твиттере 18 июля.

А 23 октября Риши Сунак похвалил Бориса Джонсона за борьбу с Путиным: "Он провел нашу страну через одни из самых сложных вызовов, с которыми мы когда-либо сталкивались, а затем взялся против Путина и его варварской войны в Украине. За это мы всегда будем ему благодарны".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Борис Джонсон публично отказался от участия в выборах на должность премьера Великобритании. Бывший премьер заявил, что не смог договориться с Сунаком и еще одной претенденткой на этот пост Пенни Мордант, а потому решил не продолжать избирательную гонку.