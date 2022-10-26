"Всегда будем с Украиной": новый премьер Великобритании позвонил Зеленскому

Новый премьер страны заверил в дальнейшей поддержке Украины

Новый премьер Великобритании Риши Сунак провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором заверил его в непоколебимости дальнейшей поддержки нашей страны.

Как сообщил Сунак в своем Твиттер, украинский народ может рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны Соединенного Королевства.

"Мы всегда будем с Украиной", — написал он.

Информацию также подтвердил Зеленский, который к тому же подчеркнул, что этот звонок для Сунака был первым разговором с лидером другой страны на его новом посту.

"Я ценю, что первый звонок Премьер-министра произошел именно в Украину. И всегда благодарен народу Британии за поддержку", — написал он.

В своем традиционном обращении по итогу 25 октября, Зеленский также сообщил, что пригласил Сунака посетить Киев.

"Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент, но все равно есть потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы дать больше пользы нашим обществам. Пригласил господина Премьер-министра посетить Украину", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, после отставки Лиз Трасс в Британии началась гонка за пост премьера страны. Основными кандидатами были Риши Сунак, Пенни Мордонт и Борис Джонсон.

Впрочем, позже Мордонт и Джонсон решили снять свои кандидатуры. 25 октября Сунак встретился с королем и получил от него просьбу приступить к формированию правительства.