Джонсон станет "двигателем" плана Маршалла для Украины: о чем идет речь

"Друг Украины" хочет основать фонд в поддержку нашей страны

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, поддерживающий Украину с начала российского вторжения, намерен создать новую организацию, которая работала бы на восстановление украинской экономики, разрушенную войной.

Как сообщает The Telegraph, об этом рассказал близкий товарищ Джонсона. Он назвал новую организацию аналогом "плана Маршалла" и выразил уверенность, что бывшему британскому премьеру удастся привлечь "много денег" от частных доноров для восстановления экономики и инфраструктуры Украины.

Кроме этого Борис Джонсон планирует учредить фонд в поддержку Украины. Для этого в конце октября он открыл офис в Вестминстере.

Добавим, что План Маршалла – программа экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны. Ее в 1947 году предложил госсекретарь США Джордж К. Маршалл. Эта программа помощи реализовывалась в течение 4 лет — с апреля 1948 г. по июнь 1952 г. В то время по этому плану было передано около 13 миллиардов долларов (около 123 млрд долларов после инфляции) в виде технической и экономической помощи для поддержки восстановления экономики европейских стран, присоединившихся к Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС)

Напомним, что Борис Джонсон с начала полномасштабного российского вторжения в Украину неоднократно приезжал с официальным визитом в Киев. Он публично осуждал и осуждает российского диктатора владимира путина за развязанную им войну. При этом Джонсон предлагал программу подготовки для украинских военных, а также помогал со снабжением важного вооружения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новым британским премьером стал Риши Сунак. На следующий день после назначения на должность он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.