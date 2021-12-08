Німеччину офіційно очолив Олаф Шольц: вже відома його позиція щодо України

У Берліні кажуть, що Україна має залишатися транзитером газу до країн ЄС

У середу, 8 грудня, у Німеччині офіційно призначили новим канцлером 63-річного Олафа Шольца, соціал-демократична партія якого перемогла на виборах і вже створила коаліцію із "Зеленими" та лібералами із "Вільної демократичної партії". І хоч це лише перший день новообраного голови Німеччини у кріслі канцлера, його позиція щодо України вже відома.

За інформацією Spiegel Online, як і всі європейські лідери, Шольц висловив стурбованість щодо того, що Росія накопичує на кордоні з Україною багатотисячне військо.

За словами нового канцлера, кордони нашої країни мають бути недоторканними, і ніхто не має "перекроювати" їх. Шольц також запевнив, що у Німеччині уважно стежать за подіями в Україні, і якщо виникне реальна загроза, ситуацію "сприймуть як неприйнятну". Про якісь конкретні дії щодо нашої країни новоспечений канцлер поки що сказати не встиг.

Також відомо, що Берлін при Шольці продовжить роботу "у спільних інтересах Європи", не змінить риторику про цілісність України, але залишиться головним європейським бенефіціаром російського газопроводу "Північний потік-2", який шкодить Україні. Проте Шольц також заявив, що Німеччина виступає за те, щоб наша країна залишалася транзитером газу в ЄС.

Зазначимо, що за уряду Меркель Олаф Шольц був міністром фінансів і під час пандемії надавав надзвичайну допомогу населенню – мільярди бюджетних євро. Тепер він обіцяє підвищити мінімальну погодинну оплату праці для своїх співгромадян до 12 євро на годину (поки що вона становить 9 євро 60 центів).

Нагадаємо, що Шольц змінив на посаді канцлера Ангелу Меркель, яка тепер має намір відійти від політики та хоче просто відпочити.