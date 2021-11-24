Німеччина обрала "жвавішого" канцлера: хто сяде в крісло Меркель

Саме Шольц надавав німцям допомогу у зв’язку з пандемією та обіцяє підняти зарплати

У Німеччині партії 24 листопада уклали коаліційну угоду, і новим канцлером стане лідер соціал-демократів – 63-річний Олаф Шольц.

За інформацією DPA, за підсумками виборів, соціал-демократи опинилися на першому місці та створили коаліцію із "Зеленими" та лібералами з "Вільної демократичної партії".

Тим часом блок християнських демократів, до якого входила вже екс-канцлер Ангела Меркель, втратив 48 місць.

Олаф Шольц – колишній міністр

Олафа Шольца називали "Шольцоматом", але він розкріпачився

Зазначимо, що новоспеченого канцлера Шольца колись називали "Шольцоматом" — політик поводився вкрай стримано, сухо та неупереджено. Однак напередодні цих виборів у його іміджі відбулися зміни: у Німеччині кажуть, що він став "живішим" та усміхненим, що підняло його рейтинг.

Відомо, що за уряду Меркель Олаф Шольц був міністром фінансів і під час пандемії надавав надзвичайну допомогу населенню — мільярди бюджетних євро. Ще одна запорука його успіху серед німців — обіцянка підвищити мінімальну погодинну оплату праці до 12 євро на годину (зараз 9 євро 60 центів).

До речі, раніше він був міністром праці та громадських справ Німеччини та першим бургомістром Гамбурга.

Політик одружений вже понад 20 років, проте дітей не має.

Нагадаємо, після 16 років на політичній арені екс-канцлер Ангела Меркель має намір відійти від політики та хоче просто відпочити.