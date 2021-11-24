Укр

Германия выбрала "более живого" канцлера: кто сядет в кресло Меркель

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Новоиспеченный лидер Германии - 63-летний экс-министр финансов Новость обновлена 24 ноября 2021, 16:41
Новоиспеченный лидер Германии - 63-летний экс-министр финансов

Именно Шольц оказывал немцам помощь в связи с пандемией и обещает поднять зарплаты

В Германии партии 24 ноября заключили коалиционное соглашение, и новым канцлером станет лидер социал-демократов — 63-летний Олаф Шольц.

По информации DPA, по итогам выборов, социал-демократы оказались на первом месте и создали коалицию с "Зелеными" и либералами из "Свободной демократической партии". 

Тем временем блок христианских демократов, в который входила теперь уже экс-канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест.

Олаф Шольц — бывший министр

Олафа Шольца называли "Шольцоматом", но он раскрепостился
Олафа Шольца называли "Шольцоматом", но он раскрепостился

Отметим, что новоиспеченного канцлера Шольца когда-то называли "Шольцоматом" — политик вел себя крайне сдержанно, сухо и беспристрастно. Однако накануне этих выборов в его имидже произошли перемены: в Германии говорят, что он стал более "живым" и улыбчивым, что подняло его рейтинг.

Известно, что при правительстве Меркель Олаф Шольц был министром финансов и во время пандемии оказывал чрезвычайную помощь населению — миллиарды бюджетных евро. Еще один залог его успеха среди немцев — обещание повысить минимальную почасовую оплату труда до 12 евро в час (сейчас 9 евро 60 центов).

К слову, ранее он был министром труда и общественных дел Германии и первым бургомистром Гамбурга. 

Политик женат уже более 20 лет, однако детей у него нет.

Напомним, после 16 лет на политической арене экс-канцлер Ангела Меркель намерена отойти от политики и хочет просто отдохнуть.

Теги:
#Германия #Ангела Меркель #Канцлер #Олаф Шольц
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Украина
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Категория
Какие продукты выросли в цене в Украине
Очередное испытание для украинцев: какие продукты и насколько подорожали в 2021 году
Дата публикации
Категория
Митинг под стенами ВР
"Молитесь Богу": на митинге антипрививочников под Радой с трудом могли объяснить свои требования и позицию (видео)
Дата публикации
Категория
Каналы входят в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова
"Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова: подробности
Дата публикации
Категория
Украинские артисты немало зарабатывают в сових соцсетях
30 минимальных зарплат за неделю: раскрыты заработки украинских звезд в Instagram