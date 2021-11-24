Германия выбрала "более живого" канцлера: кто сядет в кресло Меркель

Именно Шольц оказывал немцам помощь в связи с пандемией и обещает поднять зарплаты

В Германии партии 24 ноября заключили коалиционное соглашение, и новым канцлером станет лидер социал-демократов — 63-летний Олаф Шольц.

По информации DPA, по итогам выборов, социал-демократы оказались на первом месте и создали коалицию с "Зелеными" и либералами из "Свободной демократической партии".

Тем временем блок христианских демократов, в который входила теперь уже экс-канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест.

Олаф Шольц — бывший министр

Олафа Шольца называли "Шольцоматом", но он раскрепостился

Отметим, что новоиспеченного канцлера Шольца когда-то называли "Шольцоматом" — политик вел себя крайне сдержанно, сухо и беспристрастно. Однако накануне этих выборов в его имидже произошли перемены: в Германии говорят, что он стал более "живым" и улыбчивым, что подняло его рейтинг.

Известно, что при правительстве Меркель Олаф Шольц был министром финансов и во время пандемии оказывал чрезвычайную помощь населению — миллиарды бюджетных евро. Еще один залог его успеха среди немцев — обещание повысить минимальную почасовую оплату труда до 12 евро в час (сейчас 9 евро 60 центов).

К слову, ранее он был министром труда и общественных дел Германии и первым бургомистром Гамбурга.

Политик женат уже более 20 лет, однако детей у него нет.

Напомним, после 16 лет на политической арене экс-канцлер Ангела Меркель намерена отойти от политики и хочет просто отдохнуть.