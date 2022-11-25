Меркель сделала откровенное признание относительно путина, но своих ошибок не признала

Меркель заявила, что ей не хватило влияния настоять на переговорах с путиным перед его вторжением в Украину.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель пыталась организовать переговоры с президентом россии владимиром путиным в 2021 году. Но так и не смогла повлиять на российского президента, поскольку вскоре должна была покинуть свой пост.

Об этом сама Меркель рассказала в интервью немецкому журналу Der Spiegel. Экс-канцлер уточнила, что она и президент Франции Эммануэль Макрон планировали провести переговоры с путиным в рамках ЕС в 2021 году, то есть в последнее лето ее пребывания у власти.

"Но у меня больше не было рычагов, чтобы настаивать, потому что в конце концов все знали: осенью она уходит", — рассказала Меркель.

Также немецкий политик вспомнила свой последний визит в Москву в августе 2021 года.

"Ощущение было очень понятным: "С точки зрения влияния в политике, с вами покончено". Для путина важна только власть", — отметила Меркель.

Впрочем, в интервью Меркель не признала, что допустила ошибки в отношении путина, за которые сейчас расплачивается Украина.

Напомним, Ангела Меркель ушла из политики в сентябре 2021 года после 16 лет пребывания у власти. По итогам прошедших в декабре того же года парламентских выборов канцлером Германии стал социал-демократ Олаф Шольц.

Ранее экс-канцлер заявила, что не считает себя виновной в том, что россия прибегла к военной агрессии против соседнего государства. Кроме того, она призвала работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности совместно с российской федерацией.

Стоит отметить, что на днях бывший премьер Великобритании Борис Джонсон публично заявил: в начале вторжения рф Германия была не против распада украинского государства в обмен на быстрое окончание войны.

Впрочем, нужно понимать, что позиция Берлина с ходом войны менялась. В конце октября после визита в Киев президент ФРГ Штайнмайер опубликовал программную статью, где четко указал вектор немецкой политики в ближайшие десятилетия. Там же он фактически признал ошибки политического руководства Германии в отношении россии.