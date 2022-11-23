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Отрицали и хотели распада Украины: Джонсон открыл правду, как лидеры ЕС восприняли вторжение рф

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Джонсон говорит, что не мог поддержать позицию многих европейских коллег насчет происходящего в Украине Новость обновлена 23 ноября 2022, 08:18
Джонсон говорит, что не мог поддержать позицию многих европейских коллег насчет происходящего в Украине. Фото New Statesman

Европа слишком зависела от россии в энергетическом плане, когда назревала полномасштабная война

Германия, которая сейчас всячески поддерживает Украину и противостоит российской пропаганде на разных уровнях, перед февральским вторжением россии была готова согласиться на распад нашей страны. О такой позиции высокопоставленных немецких чиновников рассказал бывший премьер Британии Борис Джонсон Он отметил, что изначально в Берлине поддерживали исход войны, при котором бы официальный Киев получил поражение.

Такие откровения от политика услышали журналисты CNN, передает "Телеграф". Стоит добавить, что Джонсон также раскритиковал Италию и Францию, вспоминая о подготовке рф к войне и скоплению войск на границе с Украиной.

По словам британского экс-премьера, в целом действия россии стали для европейцев настоящим шоком. Фактически в режиме реального времени можно было наблюдать, как Москва перебрасывает все новые и новые военные силы к границе. При этом реального единства в Европе насчет ситуации не было.

"Немецкая точка зрения на определенном этапе заключалась в том, что если это произойдет, то будет катастрофой. Тогда будет лучше, чтобы все быстро закончилось, а Украина распалась", — вспоминает Джонсон разговоры с коллегами.

Такую позицию он объясняет наличием определенных экономических причин у лидеров других стран. И хотя он не поддерживал такую позицию, сам говорит, что частично может понять, почему та же Германия вела себя именно в таком ключе. Таким образом он намекает на изначальную зависимость Берлина от российских энергоносителей.

Также Борис Джонсон подчеркнул, что французы и итальянцы также долго сомневались, к какому "лагерю" стоит примкнуть. В Риме и вовсе говорили, что не могут поддержать британскую позицию насчет вторжения рф в Украину. Однако все изменилось после того, как мир увидел готовность Украины бороться.

"После всех моих тревог я отдаю должное тому, как действовал Евросоюз. Они объединились. Санкции были жесткими", — сказал Джонсон.

Отметим, что слова Джонсона о смене позиции Европы ярко демонстрирует военная поддержка, которую получает Киев. Так, лишь на днях Германия презентовала очередные поставки оружия, которое пригодится нашим ВСУ.

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#Украина #Германия #Россия #Война #Борис Джонсон