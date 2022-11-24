лукашенко озвучил путинский ультиматум Украине и получил ответ в сети

лукашенко призвал Киев к переговорам с россией

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь александр лукашенко заявил, что Украине нужно "остановиться", говоря другими словами, сдаться россии, иначе далее последует полное уничтожение страны.

Об этом лукашенко сказал журналистам на полях саммита ОДКБ в Ереване, передает издание "Белта".

"Всё сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, надо останавливаться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что путин говорил задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины! Надо остановиться", — сказал лукашенко.

В сети на призывы лукашенко к Украине "остановиться" и перейти к переговорам со страной-агрессором уже успели отреагировать наши граждане. Украинцы уверены, что уничтожение однозначно произойдет, вот только случится это не с нашей страной.